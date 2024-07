Prawilni gracze będą zszokowani. Twórcy gry chcą nagradzać skarżypytów

Zgłoś oszusta, dopilnuj, by dostał bana i zgarnij kasę – oto nowy pomysłów twórców Escape From Tarkov na walkę z oszustami.

W historii gier wideo widzieliśmy już różne sposoby walki z cheaterami. Były ostrzeżenia, były bany, były też kreatywne formy trolowania oszustów, które prezentował niedawno zespół odpowiedzialny za Call of Duty: Warzone. Powszechnie wiadomo jednak, że oszustów na dobre wyplenić się nie da, dlatego twórcy nieustannie szukają nowych pomysłów na uprzykrzenie im życia, a ci, którzy stoją za Escape from Tarkov postanowili zwrócić się z pomocą do uczciwych graczy – choć ten pomysł zdecydowanie nie spodoba się osobom noszącym przekreśloną sześćdziesiątkę na bluzie.

Wewnętrza waluta za donos

Escape From Tarkov to hardcorowy shooter, przeznaczony dla wyjadaczy gatunku FPS. Od jakiegoś czas gra zmaga się z falami oszustów, na których ostrzeżenia nie robią większego wrażenia. Developerzy wpadli więc na nietypowy pomysł – zachęcają społeczność do zgłaszania cheaterów, oferując za to nieprecyzowane jeszcze nagrody.

Mówi się o swego rodzaju wynagrodzeniu za kablowanie na graczy, którzy łamią zasady gry – ma być to bonus w postaci wewnętrznej waluty, choć twórcy nie określili dokładnie stawek. Trzeba spełnić jeden warunek – oszust po rozpatrzonym zgłoszeniu musi zostać zbanowany, więc nie mogą być to błahe donosy. Do nagrody za wypełnienie obywatelskiego obowiązku zostaną dołączone podziękowania od twórców, co w połączeniu z możliwością zarabiania na donoszeniu może okazać się całkiem skutecznym batem na wszelkiej maści oszustów.

Informacje znajdują potwierdzenie w opisie najnowszej aktualizacji, która wczoraj debiutowała na serwerach. Z uwagi na to, że update jest świeżą sprawą, nie znamy jeszcze skuteczności nowego rozwiązania, ale znając zaciekłość graczy Escape From Tarkov zobaczymy niebawem streamy z polowania na oszustów, z którego uczciwa część community zrobi sobie źródło zarobku.

Stock image from Depositphotos