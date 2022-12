Ilu Polaków dzieli koszty subskrypcji VOD ze znajomymi?

Z pierwszej części raportu Digital Consumer Trends 2022 dowiedzieliśmy się między innymi tego, ilu Polaków decyduje się na kupno nowego smartfona, a ilu używanego oraz co robimy ze starym, gdy zdecydujemy się na kupno nowego.



W drugiej części raportu, Deloitte najwięcej uwagi poświęca usługom streamingowym, przyjrzyjmy się więc jego wynikom w tym segmencie. W polskiej edycji badania wzięło udział 2 tysiące respondentów.



Jeśli chodzi o serwisy streamingowe wideo, już niemal 3/4 rodaków z nich korzysta, nieco mniejszy odsetek deklaruje wykupywanie dostępu do serwisów muzycznych. Niemniej w obu przypadkach liczba subskrybentów rośnie z roku na rok. Przewagę subskrypcji w serwisach wideo widać też w ich liczbach przypadających na jedną osobę - 2,31 (w 2021 roku było to 1,96). Z kolei serwisy muzyczne to 1,52 subskrypcji na osobę, i to jest niewielki spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ścibor Łąpieś Partner Associate, Technology/IT M&A:

Co ciekawe, nie tylko rośnie liczba subskrypcji ogółem, ale także zwiększa się liczba subskrypcji w przeliczeniu na osobę, co jest dość ciekawym trendem. Pokazuje bowiem, że z tego bardzo podzielonego już teraz rynku serwisów VOD trudno jest wybrać jedną rzecz, usługę, która spełnia wymagania widza. W konsekwencji widzownie szukają różnych subskrypcji, testując i wykorzystując możliwości, które daje im tak ciekawy rynek.



Największą penetrację usługami subskrypcji wideo widać wyraźnie w najmłodszych grupach. W przedziale pomiędzy 18 a 24 lata jest to już 88%, ale największy wzrost w porównaniu z rokiem 2021 odnotowano wśród osób pomiędzy 45 a 54 rokiem życia.



Ciekawy dane płyną też z zachowania subskrybentów w ostatnim roku. 38% z nich nie podejmuje żadnych działań, a więc nie wykupuje nowych ani nie rezygnuje z posiadanych subskrypcji, jednak 11% decyduje się na anulowanie posiadanej subskrypcji, z czego większość zamierza do niej wrócić. Działa tu więcej zapoznanie się z biblioteką filmów i seriali, rezygnacja i powrót w przypadku pojawienia się nowych pozycji do obejrzenia.



W przypadku rezygnacji z subskrypcji, rozkład powodów takich decyzji jest dość równomierny, na uwagę zasługuje tu jednak pozycja odpowiadająca za koniec zniżek lub okresu próbnego. Odsetek osób podających taki powód istotnie zmniejszył się w porównaniu z rokiem ubiegłym, czego odzwierciedleniem jest zlikwidowanie w ostatnim czasie okresów próbnych w większości serwisów streamingowych.



Niektóre z serwisów streamingowym przymierzają się do udostępnienia tańszych subskrypcji w zamian za oglądanie reklam. Okazuje się, że co piąty badany nie zdecydowałby się na jej wykupienie, z kolei 24% osób zaakceptowałaby darmową subskrypcję z 10 minutami reklam na godzinę, natomiast 17% zapłaciłaby połowę ceny za 5 reklam na godzinę.



Co z premierami kinowymi? Okazuje się, że już tylko 21% Polaków wyczekuje na premiery filmowe i woli je oglądać od razu w kinie, a 52% woli poczekać i obejrzeć je w zaciszu domowym w serwisie VOD.



Tym sposobem docieramy do tytułowego współdzielenia kont w serwisach VOD. Obecnie 45% rodaków współdzieli dostęp do serwisów streamingowych ze znajomymi czy z osobami, które nie zamieszkują z nimi w jednym gospodarstwie domowym. W przypadku najmłodszej grupy wiekowej jest to już ponad połowa subskrybentów, którzy decydują się na dzielenie kosztów tego typu abonamentów ze znajomymi.

Źródło: Deloitte Polska

