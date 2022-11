Znamy premiery w grudniu na Disney+! W tym nowy Skarb narodów!

"Patrz jak kręcą" to nowy film z Samem Rockwellem, Saoirse Ronan oraz Adrienem Brodym. Skupia się na inspektorze Stoppardzie i młodej policjantce, która z nim współpracuje. To właśnie im przypada zajęcie się sprawą zabójstwa na West Endzie, do którego dochodzi na planie głośnej produkcji. Znalezienie winnego nie będzie łatwe, bo wszyscy wokół ewidentnie kręcą. W przyszłym miesiącu zadebiutuje też serial "Skarb Narodów: Na skraju historii", który opowiada o losach młodej Jess Valenzueli. Dziewczyna otrzymuje wskazówkę na temat wielowiekowego skarbu, co wywraca jej życie do góry nogami.

Sprawa może być bowiem powiązana z jej zmarłym ojcem, a że Jess ma talent do rozwiązywania zagadek, wraz z przyjaciółmi wyruszy za ukrytymi w amerykańskich artefaktach i zabytkach wskazówkami w kierunku skarbu. Tydzień później zobaczymy "Naiwniaka" - komedii rozgrywającej się w świecie klasy robotniczej południowo-centralnego Los Angeles. Akcja skupia się na 30-letnim Julio Lopezie, który nadal mieszka ze swoimi rodzicami, z dziewczyną spotyka się od liceum i robi wszystko, by nie zajmować się życiowymi problemami. Na co dzień pracuje w Hugs Not Thugs - organizacji resocjalizującej członków gangów. Co ciekawe, tam będzie dochodzić do konfliktów z jego kuzynem Luisem, który... jest byłym gangsterem.

Na okres świąteczny Disney+ przygotowało kilka soczystych nowości: już dostępną całą serię filmów "Szklana pułapka", które wielu osobom kojarzą się z Bożonarodzeniowym okresem, a także specjalne produkcje "Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta" oraz "Śnięty Mikołaj: Serial". Od 2 grudnia dostępne będą "Pentatonix: Dookoła świata w Święta".

Pełna lista nowości w grudniu na Disney+

PATRZ, JAK KRĘCĄ - SEE HOW THEY RUN

Premiera - 14 grudnia

W latach pięćdziesiątych podczas prac nad filmową wersją przebojowej sztuki dochodzi na londyńskim West Endzie do największego zabójstwa w historii – ginie kluczowy członek ekipy. Zmęczony życiem inspektor Stoppard i jego gorliwa nowicjuszka, posterunkowa Stalker, podejmują się prowadzenia sprawy, wkraczając w pełne przepychu i mroczne podziemia teatru. Im bardziej badają tajemnicze zabójstwo, tym bardziej zdają sobie sprawę, że robią to na własne ryzyko.

JEDNA NA MILION - LA ÚLTIMA

Premiera - 2 grudnia

„Jedna na milion” opowiada historię Candeli, młodej kobiety pracującej w centrum logistycznym i marzącej o karierze piosenkarki. Jej życie zmienia się, kiedy Fede Ariza, ważny producent muzyczny, słyszy jej występ w barze. Tej samej nocy Candela spotyka Diego, dawnego kolegę z liceum, który usiłuje zostać zawodowym bokserem. Wspólnie z nim będzie pokonywać przeszkody i przeżywać rozczarowania, nadzieję, miłość oraz przyjaźń. W serialu występują Miguel Bernardeau (jako Diego), jeden z najbardziej obiecujących młodych hiszpańskich aktorów („Josefina”, „Szkoła dla elity”, „Cała reszta”) oraz Aitana, aktualne muzyczne objawienie i najważniejsza artystka pop w Hiszpanii ( „Mariposas”, „Formentera”, „Mon Amour – Remix”, „En el coche”), która gra Candelę. „Jedna na milion” to zarazem aktorski debiut Aitany.

DZIENNIK CWANIACZKA: RODRICK RZĄDZI - DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES

Premiera - 2 grudnia

„Dziennik Cwaniaczka: Rodrick rządzi” to kontynuacja buntowniczych wybryków pogrążonego w lęku i podatnego na niepowodzenia ucznia gimnazjum – Grega Heffleya. Tym razem historia skupia się na jego skomplikowanej relacji ze starszym bratem, Rodrickiem. Rodrick to leniwy i niezdyscyplinowany licealista z włosami modelowanymi na irokeza, który spędza bardzo dużo czasu na próbach ze swoim zespołem rockowym Löded Diper. Choć uwielbia dręczyć Grega, koniec końców darzy swojego młodszego brata głębokim uczuciem.

SKARB NARODÓW: NA SKRAJU HISTORII - NATIONAL TREASURE: EDGE OF HISTORY

Premiera - 14 grudnia (2 odcinki na start oraz premierowy co tydzień)

Życie Jess Valenzueli wywraca się do góry nogami, gdy enigmatyczny nieznajomy przekazuje jej wskazówkę dotyczącą wielowiekowego skarbu, który może być powiązany z jej dawno zmarłym ojcem. Jess ma talent do rozwiązywania zagadek, a jej umiejętności zostają wystawione na próbę, gdy ona i jej przyjaciele podążają za wskazówkami ukrytymi w amerykańskich artefaktach i zabytkach. Pojawia się pytanie, czy Jess jest w stanie przechytrzyć handlarza antykami na czarnym rynku w wyścigu o odnalezienie największego zaginionego skarbu w historii, a zarazem odkryć prawdę o przeszłości swojej rodziny?

NAIWNIAK - THIS FOOL

Premiera - 21 grudnia

„Naiwniak” to prześmiewcza, filmowa półgodzinna komedia osadzona w świecie klasy robotniczej południowo-centralnego Los Angeles. Bohaterem serialu jest Julio Lopez, 30-latek, który wciąż mieszka z rodzicami, ze swoją dziewczyną spotyka się od czasów liceum i znajdzie każdą wymówkę, byle tylko nie musieć zajmować się własnymi problemami. Julio pracuje w organizacji Hugs Not Thugs, zajmującej się resocjalizacją członków gangów, gdzie ściera się ze swoim starszym kuzynem Luisem, byłym gangsterem, który właśnie wyszedł z więzienia i zamieszkał z Julio i jego rodziną.