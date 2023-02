Zezwolenie DSCA...

Na tę chwilę nie da się rozstrzygnąć ani co chcemy kupić, ani co ostatecznie kupimy, gdyż to, co zostało ogłoszone, to zezwolenie na sprzedaż Polsce:

18 kompletnych wyrzutni M142 HIMARS na podwoziach Oshkosh

468 wyrzutni HIMARS do montażu na własnych pojazdach (kolejne Jelcze)

45 pocisków dalekiego zasięgu ATACMS

461 kontenerów z rakietami M30A2 (GMLRS-AW) po 6 rakiet każda (2766 szt.)

521 kontenerów z rakietami M31A2 (GMLRS-U) po 6 rakiet każda (3126 szt.)

532 kontenery z rakietami XM403 (GMLRS-ER AW) po 6 rakiet każda (3192 szt.)

oraz rakiety ćwiczebne, części, sprzęt łączności, szkolenia itd. Maksymalna ustalona cena za taki zestaw to 10 mld dolarów (oczywiście nie ma w tej cenie kosztu naszych podwozi, osprzętu i integracji).

Tak jak pisałem przy awanturze na Abramsy M1A1, zezwolenie DSCA nie oznacza, że tyle i za tyle kupimy sprzętu, ale że takie są maksymalne opcje sprzedaży i kosztów ze strony Amerykanów. Możemy kupić mniej, możemy kupić partiami, możemy w końcu negocjować jeszcze ostateczną cenę. Zezwolenie DSCA to nie umowa, tylko rekomendacja, którą formalnie klepnie jeszcze Kongres i zmienia się wtedy w zezwolenie. Potem można siadać do negocjacji. Ale...

Dwugłos w MON

O ile Agencja Uzbrojenia, a konkretnie jej rzecznik ppłk Płatek szybko poinformował, że niekoniecznie wszystko z tej listy kupimy:

„Mając na uwadze realizowaną strategię dywersyfikacji źródeł zaopatrywania Sił Zbrojnych w sprzęt wojskowy, planowany przez Polskę poziom zamówień wyrzutni #HIMARS od Stanów Zjednoczonych będzie wypadkową potrzeb, docelowych struktur, możliwości finansowych i potrzeb związanych z zapasami.”

...to już minister Błaszczak napisał:

„Wielkie wzmocnienie polskiej artylerii coraz bliżej. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce prawie 500 wyrzutni HIMARS. Większość z nich będzie zamontowanych na polskich ciężarówkach. Zakupimy również zapas amunicji. Przystępujemy do negocjacji cenowych.”

a profil MON, znów cytując ministra:

„Do Polski trafi łącznie 506 wyrzutni HIMARS. Wyrzutnie HIMARS dziś świetnie sprawdzają się na Ukrainie. Cieszę się, że HIMARS będą również na wyposażeniu Wojska Polskiego.”

Z czego wynika, że chcemy kupić wszystko to, co Amerykanie nam zaoferowali.

Od nadmiaru głowa nie boli?

Przypomnę, że 288 K239 Chunmoo ma podwójne wyrzutnie, po dwa kontenery, każda po 6 szt. Odpowiada więc liczebnie 576 HIMARS-om. To oznacza, że Polska po tym zakupie posiadałaby ekwiwalent 1082 wyrzutni M142, z niekompatybilnymi między każdą „połówką” pociskami, wymienny jest tylko pocisk niekierowany, który nas nie interesuje, a przynajmniej wcześniej nie interesował.

Do HIMARS-ów kupujemy amunicji na... 3 salwy. Nawet licząc, że część wyrzutni zostanie w rezerwie, to logistyka tego rozwiązania pozostaje zagadką. A jeśli włączymy do tego logistykę i niezbędne stany magazynowe dla K239 (co do których temat polonizacji efektorów jakoś przycichł), to można się złapać za głowę. Pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia...

Co dalej będzie z rodzimymi wyrzutniami WR-40 Langusta, które miały być na niższych szczeblach? Będziemy je dalej rozwijać i kupować, czy może HIMARS będzie nową Langustą i zabijemy sobie produkcję naszych rakiet? Nie wiem, ale mam nadzieję, że ppłk Płatek zgodnie z obietnicą szybko ogarnie temat fakenewsów generowanych przez którąś z instancji MON i poznamy, chociaż z grubsza, rzeczywisty plan jaki stoi za informacją ze Stanów.