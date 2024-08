Tej funkcji brakowało na YouTube. Zobacz jak z niej skorzystać

YouTube wprowadza nową funkcję w swojej aplikacji mobilnej, która ułatwia udostępnianie konkretnych momentów z filmów, czyli linków ze znacznikiem czasowym. Teraz, gdy klikniemy przycisk udostępniania, zobaczymy przełącznik w prawym górnym rogu, który pozwala na udostępnienie konkretnego fragmentu lub czasu aktualnie odtwarzanego filmu.

Wcześniej udostępnianie konkretnych momentów z filmów na YouTube mobilnym było dość uciążliwe - należało ręcznie dodawać znaczniki czasowe do linków wideo, co było czasochłonne i irytujące. Nowa funkcja eliminuje tę potrzebę, automatycznie dodając znacznik czasowy do udostępnianego linku. Jednym z niewielu sposobów na udostępnianie dodatkowych znaczników czasowych na urządzeniach mobilnych było użycie funkcji klipów, ale to ograniczało długość klipu do 60 sekund, co było niewygodne dla użytkowników chcących udostępnić dłuższe fragmenty. Swoją drogą - korzystacie z klipów? Ja chyba nie otrzymałem nigdy w ten sposób udostępnianego wideo z YouTube'a, bo po prostu nikt nie wie, co daje taka funkcja.

Nowa funkcja w aplikacji YouTube. Wszyscy na to czekaliśmy

Obrazek: 9to5Google

Na komputerach użytkownicy mogą dowolnie wprowadzać znaczniki czasowe, ale aplikacja mobilna YouTube nie oferuje jeszcze tej możliwości. Zamiast tego, możemy dostosować czas, przesuwając się po osi czasu wideo. Kliknięcie „Kopiuj link” tworzy tekstowy link, który można udostępnić w innych aplikacjach i po wysłaniu go będzie można wskazać innej osobie dokładne miejsce w filmie, od którego powinna zacząć oglądać wideo.

Nowa funkcja jest spodziewaną, ale bardzo potrzebną nowością w aplikacji mobilnej YouTube, ponieważ oszczędza nam konieczności ręcznego dodawania znaczników czasowych do linków wideo. Jeśli jeszcze nie widzicie tej funkcji w swojej aplikacji, spróbujcie zaktualizować YouTube do najnowszej wersji i wyczyścić pamięć podręczną aplikacji, zanim spróbujecie ponownie.