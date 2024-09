Odpuściłeś już World of Tanks? Te zmiany zachęcą Cię do powrotu

World of Tanks pomimo upływu lat wciąż trzyma się na fali, choć część oldskulowych graczy – takich jak ja – już dawno porzuciła produkcję Wargamingu na rzecz konkurencyjnych tytułów. Powodów było co najmniej kilka – stagnacja, daleki od ideału matchmaking czy toksyczne community. Dziś społeczność raczej się nie poprawiła, ale w kwestii rozwoju twórcy poczynili ogromne postępy. Przez lata gra zmieniła się nie do poznania, a dziś na serwery trafiła kolejna aktualizacja, która wprowadza masę nowości – w tym długo wyczekiwany system losowej destrukcji otoczenia.

Działka automatyczne, spadające skały i zupełnie przebudowane mapy

Aktualizacja 1.26 właśnie zawitała do World of Tanks, a Wargaming odważnie nazywa ją największym updatem roku. Wprowadza bowiem nową gałąź czechosłowacki pojazdów – to cztery szybkie czołgi oskrzydlające poziomów VII–X. Wyróżniają się unikalną mechaniką prowadzenia ognia, bazującą na działkach automatycznych, które wystrzeliwują tysiące pocisków na minutę.

Nowością jest też odświeżony system atutów załogi – każda specjalizacja ma teraz 6 atutów osobistych i trzy grupowe. Gracze będą mogli rozwijać między innymi Koordynację dowódcy, poprawiającą czas celowania po wykryciu przeciwnika.

Na załączonym zwiastunie najbardziej rzuca się w oczy nowy system zdarzeń losowych. Rozpadająca się po nagłym bombardowaniu fabryka czy osuwające się skały na górskich mapach to smaczki, mające nie tylko nadać grze więcej dynamiki, ale też zmusić drużyny do zmiany taktyki.

Z pomniejszych zmian warto wyróżnić też przerobienie 8 map losowych, takich jak Linia Mannerheima, Zatoka małży i Posterunek. Twórcy zrównoważyli też trzy gałęzie pojazdów, zaczynając od V poziomu – należy spodziewać się aktualizacji gałęzi Bat.-Châtillon 25 t, M48 Patton i K-91. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na oficjalnej stronie.