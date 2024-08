Wojna na Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Wtedy wojska Federacji Rosyjskiej wkroczyły na tereny naszego wschodniego sąsiada. Kraje europejskie zjednoczyły się, by pomóc Ukrainie przetrzymać natarcie Rosji. Wielu ekspertów jeszcze przed wybuchem wojny uważało, że będzie to błyskawiczne zwycięstwo Władimira Putina. Wiele krajów oraz korporacji postanowiło w ramach protestu i sankcji wycofać się z terytorium Federacji Rosyjskiej, co negatywnie odbiło się na tamtejszej gospodarce. Wojna trwa już dwa lata, część firm i krajów powróciło do handlowania z Rosją, jednak są instytucje, które nadal utrzymują nałożone restrykcje.

Google blokuje w Rosji zarabiania na reklamach

Nowoczesne konflikty zbrojne toczą się nie tylko w terenie, lecz również na płaszczyźnie informacyjnej. Propaganda rosyjska od samego początku próbuje zdominować narrację nad wojną. W sieci pojawia się przez to wiele wątków będących zwykłą dezinformacją. Walka z "fake newsem" to jedno z najważniejszych w ostatnich latach zadań korporacji kontrolujących Internet. Google, właściciel YouTube wprowadza właśnie nowe obostrzenia dla twórców treści wideo z Federacji Rosyjskiej.

Już 26 lutego 2022 roku Google zablokował na swojej platformie monetyzację podmiotów sponsorowanych przez Kreml. Następnie 3 marca wstrzymano wyświetlanie reklam wśród użytkowników z Rosji, co miało uderzyć reklamodawców po kieszeni. Jak wskazuje raport Reuters, Google od początku wojny zablokowało ponad 1000 kanałów na YouTube oraz ukryło ponad 5,5 miliona materiałów wideo, które negowały, usprawiedliwiały lub przekłamywały fakty dotyczące wojny na Ukrainie.

Wszystko wskazuje na to, że samo blokowanie nowych kanałów na YouTube nie jest według Google wystarczające. Ostatnio na blogu giganta pojawiła się informacja o zmianach, jakie zostaną wprowadzone do zasad monetyzacji treści w Rosji. Ze względu na ciągły rozwój sytuacji w Rosji, wstrzymana zostanie możliwość zarabiania twórców wideo w programach AdSense, AdMob i AdManager.

