Workation, czyli łączenie pracy z wakacjami jako benefit w ofertach pracy w IT

Branżowy portal z ofertami pracy dla specjalistów IT - Just Join IT, podzielił się z nami wynikami swojego raportu podsumowującego pierwsze półrocze 2023 roku. Przyjrzał się w nim trybom oferowanej pracy pokazując tym samym, iż masowy powrót do biur to mit, przynajmniej w branży IT. Mnie natomiast zainteresował nowy trend w tych ofertach - workation jako benefit.

Zacznijmy jednak od tego mitu masowego powrotu do biur po pandemii. Analizie poddanych zostało ponad 85 000 ofert pracy dla osób z branży IT, na które mogli aplikować specjaliści IT w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. Wprawdzie liczba ofert z opcją wyłącznej pracy zdalnej spadła o prawie 8% - porównując pierwsze półrocze 2022 z pierwszym półroczem 2023, ale trudno tu jeszcze mówić o masowym powrocie do biur.

Liczba ofert pracy stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej w IT w H1 2023 Tryb pracy Udział ofert Wzrost/spadek liczby dostępnych ofert Wzrost/spadek udziału w łącznej liczbie ofert biuro 3,09% 8,90% 0,30 p.p. hybryda 24,18% 20,23% 4,42 p.p. full remote 72,73% -7,74% -4,72 p.p. Dane porównawcze: H1 2023 vs H2 2022. Źródło: Just Join IT

Zwłaszcza, że nadal trzy na cztery oferty to właśnie praca zdalna, co czwarta umożliwia pracę hybrydową, a tylko 3% zawiera tylko opcję pracy w biurze. Zastanawiający jest tutaj istotny wzrost ofert z pracą hybrydową, ale to tłumaczone jest zwiększoną dbałością o przywiązanie specjalistów IT do danej firmy.



Justyna Krzewska, Recruitment Team Leader w Just Join IT i RocketJobs.pl:

Pracodawcy w rozmowach wskazują nam, że największym wyzwaniem obecnych czasów jest znalezienie równowagi pomiędzy zapewnieniem pracownikom IT idealnych z ich perspektywy warunków pracy, a utrzymaniem oraz wzmacnianiem tożsamości z organizacją. Wzrost liczby ofert hybrydowych i stacjonarnych może świadczyć o tym, że zarządy i działy HR czują potrzebę angażowania pracowników w życie firmowe, aby w dłuższym terminie dany specjalista był bardziej związany z organizacją, a tym samym kierował się innymi kategoriami oceny miejsca pracy niż tylko przez pryzmat zarobków.

Jak duże przełożenie ma tryb pracy na oferowane wynagrodzenie? Zależy od doświadczenia, bo seniorzy na umowie B2B pracujący w pełni zdalnie, w minionym miesiącu mogli liczyć na zarobki rzędu 24 600 zł netto, a ten sam poziom doświadczenia w biurze, to tylko 100 zł mniej. Z większą dysproporcją mamy do czynienia w przypadku midów czy juniorów, którzy to przy pracy zdalnej mogą zarobić (statystycznie rzecz ujmując) o około 10% więcej.

Mediany zarobków w IT: seniority vs tryb pracy Tryb pracy Seniority Junior Mid Senior biuro 8 250 (+17.8%) 16 000 (bez zmian) 24 500 (-1%) hybryda 9 000 (+12.5%) 17 750 (+7,6%) 24 000 (bez zmian) full remote 9 000 (+5.8%) 17 640 (+0.8%) 24 620 (+1%) Dane porównawcze: czerwiec 2023 vs grudzień 2022. Kwoty PLN netto (B2B). Źródło: Just Join IT



Porównując jednak zarobki teraz i pół roku wcześniej, widać tę dbałość o większą identyfikację pracowników IT z daną firmą w przypadku juniorów, czyli od samego początku ich kariery. Mogą oni liczyć na wyższe o prawie 18% zarobki w biurze, nieco mniejsze wzrosty przy hybrydzie, a najmniejsze przy pracy zdalnej.

Liczba ofert pracy w IT zawierających benefit workation H1 2022 H1 2023 Wzrost udziału w łącznej liczbie ofert 0.67% 1.02% 0,35 p.p. Dane porównawcze: H1 2023 vs H1 2022. Źródło: Just Join IT

Co z tym workation? Może przesadziłem we wstępie mówiąc o trendzie, bo wzrost liczby ofert o 0,35 p.p., które zawierają w benefitach dostęp do płatnego lub nieodpłatnego workation, to śladowa zmiana. Może jednak ona wskazywać na to, iż liczba takich ofert będzie rosła z czasem, jako zastępstwo do pracy zdalnej, dając jednocześnie wspomniany efekt przywiązywania pracowników do danej firmy.

Michał Szum, Head of Customer Success w Just Join IT, analizujący dane:

W takim modelu pracowników raz na jakiś czas zbiera się w fajnym miejscu, np. górskim pensjonacie lub hotelu all-inclusive, żeby mogli popracować razem i budować mocniej więzi zespołowe. Myślę, że tak rozumiane workation będzie się rozwijać, bo to kolejny punkt na korzyść elastyczności pracodawcy, a także kolejny argument za tym, żeby go nie opuszczać.

Co istotne jeszcze, taki model może skusić zwłaszcza juniorów, bo bardziej doświadczeni specjaliści nie zrezygnują z pracy zdalnej, a stać ich jednocześnie na wielomiesięczne workation we własnym zakresie.

Źródło: Just Join IT

Stock Image from Depositphotos.