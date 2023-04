Portal z ogłoszeniami o pracę w branży IT - No Fluff Jobs, udostępnił nam dzisiaj swój pierwszy tegoroczny raport z zarobków za I kwartał 2023 roku. Oprócz danych o zarobkach uwidocznił on ciekawy - spadkowy trend, jeśli chodzi o oferty pracy z opcją pracy zdalnej.

W zasadzie, ciągły wzrost zarobków w branży IT już od dawna nikogo nie dziwi, ale już tendencja powrotu do biur w ofertach o pracę - jak najbardziej. Zwłaszcza w tej branży i przy takiej konkurencji, również ze strony firm z USA czy Europy Zachodniej, które to wśród specjalistów IT z Polski szukają nowych pracowników. Nie ma się co oszukiwać, wynika to też z oszczędności - więcej o tym wątku przeczytacie w moim niedawnym wpisie - TOP 10 najbardziej poszukiwanych specjalistów IT na świecie.



Praca zdalna w ofertach pracy dla specjalistów IT

Wracając już do raportu No Fluff Jobs, zacznijmy właśnie od pracy zdalnej. Dla porównania, w analogicznym okresie roku 2022 pojawiło się 70,7% ofert pracy dla specjalistów IT z możliwością pracy zdalnej, na koniec 2022 roku było to 64,3%, a na koniec I kwartału 2023 roku - już tylko 61,3%.

Na szczęście nie oznacza to całkowitego powrotu do biur w niedalekiej przyszłości, bo z kolei tryb hybrydowy znacznie urósł. W I kwartale 2022 roku takich opcji w ofertach pracy było zaledwie 5,3%, a na koniec I kwartału 2023 roku już 14,3%. Natomiast oferty z pracą stacjonarną urosły z 23,9% do 24,3%.



Tomasz Bujok, CEO w No Fluff Jobs:

Trend przechodzenia z pracy zdalnej na pracę stacjonarną lub hybrydową widać już wyraźnie za oceanem. Firmy, które w pandemii przeszły na tryb zdalny, zaczynają wprowadzać politykę „powrotu do biur”, mowa m.in. o takich graczach jak Twitter, Snap, Disney czy Apple. Jednocześnie widzimy, że dalej utrzymuje się trend „dane nową ropą”, bo w czasach zwolnień i tzw. „hiring freeze” kategorie, które zaliczyły największy wzrost liczby ogłoszeń, to te związane z danymi.

Przekładając to na odsetek ofert, ich liczba w kategorii Frontend spadła o 5,3 p.p., a w kategorii Backendu o 4,2 p.p., jednocześnie wzrosła o 2,4 p.p. w kategorii Big Data oraz Business Analyst o 2,2 p.p.

Dostrzegamy także powoli następującą stabilizację, ofert dla programistów(-ek) nie przybywa już tak gwałtownie, jak miało to miejsce w okresie pandemii, co wcale nie zmienia faktu, że luka kadrowa jest wciąż ogromna, a oferty dla osób zajmujących się kodowaniem wciąż stanowią największą grupę ofert zamieszczanych na portalu No Fluff Jobs.

Wynagrodzenia w ofertach pracy dla specjalistów IT

Co z wynagrodzeniami? Tu musimy operować widełkami, niemniej uogólniając i uśredniając stawki z wszystkich ofert, w I kwartale 2022 roku specjaliści IT mogli liczyć na zarobki rzędu od 15 do 21 tys. złotych netto + VAT, a w tym roku od 16,8 do 23,6 złotych netto + VAT.



To kontrakty B2B, a w przypadku umów o pracę widełki wzrosły z zakresu 11 - 17 tys. złotych brutto do 12 - 17,5 tys. złotych brutto.

Na koniec zerknijmy jeszcze na aktualne mediany (dolne i górne) zarobków w wymienionych wcześniej przy pracy zdalnej kategoriach:

Frontend – przy B2B od 18 do 25 tys. netto + VAT, przy UoP od 15 do 21 tys. złotych brutto;

Backend – przy B2B od 18 do 26 tys. złotych netto + VAT, przy UoP od 14 do 20 tys. złotych brutto;

Big Data – przy B2B od 20,2 do 28,6 tys. złotych netto + VAT, przy UoP od 16,5 do 23 tys. złotych brutto;

Business Analyst – przy B2B od 16,8 do 22 tys. złotych netto + VAT, a przy UoP od 12 do 18 tys. złotych brutto.

Źródło: No Fluff Jobs.

Stock Image from Depositphotos.