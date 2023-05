Matki w branży IT. Czy praca zdalna jest ważniejsza od zarobków?

W miniony piątek obchodziliśmy Dzień Matki. Przyjrzyjmy się więc ich sytuacji na rynku IT. Z danych No Fluff Jobs wynika, że mamy częściej się przebranżawiają do IT, a od zarobków ważniejsza jest dla niż możliwość pracy zdalnej i rozwoju.

Z raportu Kobiety w IT 2023. Czym się zajmują, ile zarabiają i czy przebiły szklany sufit? wynika, że to właśnie matki częściej decydują się na przebranżowienie się do branży IT w porównaniu do kobiet bez dzieci. To może być wynik wielu czynników, takich jak zmiana priorytetów i poszukiwanie stabilnej kariery z większą elastycznością czasu pracy. Dla większości pracujących mam ważniejsze jest możliwość pracy zdalnej (74,3%) oraz perspektywy na rozwój (66,8%), niż same zarobki. Praca zdalna pozwala matkom na elastyczne zarządzanie czasem pracy i łatwiejsze pogodzenie obowiązków rodzicielskich z karierą zawodową. Możliwość rozwoju jest również istotna, ponieważ kobiety pragną rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe kompetencje, co pozwala im utrzymać atrakcyjność na rynku pracy.

Matki w IT. Nie zależy im na zarobkach. Najważniejsza jest możliwość pracy zdalnej

Źródło: Depositphotos

Dla matek pracujących w branży IT kwestia wysokości wynagrodzenia schodzi na dalszy plan, zajmuje bowiem piąte miejsce w zestawieniu. Istotniejsze okazały się: możliwość pracy zdalnej (74,3 proc.), możliwość rozwoju (66,8 proc.), elastyczny czas pracy (63,4 proc.), dobra atmosfera (62,5 proc.). W przypadku ogółu respondentek wysokie zarobki wyprzedziły dobrą atmosferę i elastyczny czas pracy. Dla 39,5 proc. matek istotną rolę odgrywa także prorodzinne podejście pracodawcy(-czyni), dla wszystkich respondentek wynik wyniósł 16 proc.

Wbrew pozorom kobiety w branży IT wcale nie szukają wyłącznie wysokich zarobków. Ważniejszym aspektem, szczególnie dla pracujących mam, są elastyczne godziny pracy i przyjazne środowisko, które sprzyjają dalszemu rozwojowi. Jako mama dwóch dziewczynek wiem, jak bardzo nieprzewidywalne potrafi być życie rodzica i jak ważne jest wsparcie pracodawcy(-czyni) i proponowanie prorodzinnych benefitów. W rezultacie możemy zyskać członkinię zespołu, która odwdzięczy się lojalnością i zaangażowaniem

- komentuje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs.

59,4% kobiet uważa, że trudno jest znaleźć pierwszą pracę w IT. Poziom trudności został oceniony przez nie na 2,18/5. Co ciekawe, mniejsza liczba matek ocenia to zadanie jako trudne - tylko 50 proc. Więcej matek decyduje się na przebranżowienie na IT - wśród kobiet, które pracują lub dopiero poszukują pracy, wskaźnik wyniósł 42,8 proc., a wśród matek - 52,7 proc. Wśród kobiet biorących udział w badaniu, które podjęły się przebranżowienia, zdecydowana większość (aż 76 proc.) zrobiła to w wyniku samodzielnej nauki.

W badaniu wzięło udział 2631 respondentek z Polski, a w tym 685 matek/kobiet opiekujących się dziećmi, co przekłada się na ok. 4% błąd maksymalny w wypadku danych dotyczących tej grupy.

Źródło: materiały prasowe

Stock image from Depositphotos