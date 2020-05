Chińska Alibaba też ma swoją platformę do wideokonferencji

Nie wiem czy wiecie – ale pewnie nie wiecie, bo jej nie używacie – chińska Alibaba, którą wszyscy znamy z serwisu AliExpress, też posiada swój bardzo popularny komunikator wykorzystywany podczas wideokonferencji. I on również zanotował wzrost zainteresowania w związku z home office i epidemią koronawirusa. DingTalk (no sami przyznacie, że nazwa nie jest specjalnie poważna) to dziś około 200 milionów użytkowników i 10 milionów korzystających z niej firm w Chinach. W marcu DingTalk potroił liczbę uczestników konferencji i oferuje teraz wspólną rozmowę aż 302 osób. Jak możecie się domyślić, Alibaba mocno inwestuje w tę platformę i chciałaby zobaczyć, jak rozprzestrzenia się poza granicami Chin. Szczególnie, że ma do tego potencjał, oferując automatyczne tłumaczenie rozmów na czacie w aż 14 językach. Podobno aktualnie głównym celem Alibaby jest Japonia i tamtejsze firmy. Na rodzimym rynku nieźle radzi sobie również dedykowana usługa od Tencent.

Spekuluje się, że globalny rynek aplikacji i platform do telekonferencji będzie wart w 2030 roku 16 miliardów dolarów, dla porównania mamy 6 miliardów dolarów w roku 2019. To dość długi okres na takie wzrosty, a raczej wątpię by w najbliższych latach zanotowano aż taki skok popularności jaki widzimy w ostatnich miesiącach. Jednocześnie aktualna sytuacja na świecie na pewno przyniesie zmiany zarówno w naszych codziennych życiach, jak i przede wszystkim w funkcjonowaniu firm. I nie chodzi o przyzwyczajenie do spotkań na platformach telekonferencyjnych, ale o wygodę takiego rozwiązania. A jeśli sprawdziło się w kryzysowej sytuacji, gdzie nie było innego wyjścia, to po co wracać w 100% do klasycznych spotkań? To jednocześnie oznacza, że firmy odpowiedzialne za tworzenie i utrzymywanie tych platform zobaczyły ogromny potencjał, a wzrost popularności musi wiązać się z rozwojem. Zaskakujące jest natomiast, że w kontekście home office i wideokonferencji praktycznie nikt nie mówi o wideospotkaniach w wirtualnej rzeczywistości. Przecież kiedy na rynku debiutowały nowe gogle i analitycy węszyli boom na VR, praktycznie wszyscy wspominali o tym, że najlepszym spotkaniem będzie to, podczas którego wszyscy rozmówcy założą gogle VR, siądą w cyfrowej sali i będą udawać, że to realny świat. Aktualna sytuacja zweryfikowała jak widać te futurystyczne wizje i jednak klasyczna kamerka plus mikrofon sprawdza się lepiej – choćby dlatego, że to zdecydowanie tańsze rozwiązanie.