Zoom: wygodny ale niebezpieczny? Instytucje zakazują jego instalacji, a akcjonariusz składa pozew

Zoom to grupowy komunikator, który od dawna radził sobie naprawdę dobrze. Ale ostatnie zmiany na świecie i wymóg korzystania z takich narzędzi pokazuje (zbyt) często jego słabe strony. Z dnia na dzień przybyły im setki tysięcy nowych użytkowników: czujnych i patrzących na wszystkie potknięcia. A tych, jak się okazuje, jest dużo. Za dużo. Na tyle, że Zoom przez wielu został uznany za niegodnego zaufania — i ze względu na obawy o bezpieczeństwo rozmówców oraz kwestii tam poruszanych: korzystanie z niego zostaje… zakazane. I to w coraz większej ilości miejsc.

Zoom zakazany ze względu na obawy o bezpieczeństwo

Właściwie co rusz świat obiega informacja, że jakaś instytucja zakazała korzystania z platformy Zoom. Niemiecki Minister Spraw Zagranicznych zakazał korzystania z Zooma. Google zakazało instalacji Zooma na komputerach swoich pracowników. SpaceX też nie mogą już prowadzić spotkań za pośrednictwem platformy. Ani chińska, ani tajwańska administracja nie może już korzystać Zooma. Ba, nawet szkoły decydują się zakazać korzystania z Zooma. Powód zawsze jest taki sam: troska o bezpieczeństwo użytkowników i rozmówców. Google, na przykład, mówi wprost o tym, że Zoom nie spełnia ich standardów bezpieczeństwa. No zresztą w ich przypadku korzystanie z Zooma wydaje się najzwyczajniej w świecie głupie — wszyscy wiemy że gigant nie potrafi się zdecydować w kwestii komunikatorów i co rusz tworzy i zamyka projekty w tym temacie, niemniej sięganie po narzędzia konkurencji wydaje się co najmniej nierozważne, kiedy mogą wszystko załatwić za pomocą swoich narzędzi. Tych którzy sami stworzyli, sami kontrolują i mają do nich 100% dostępu, bo należą do nich.