Niech żyje wodór! Temu wynalazkowi kibicuję bardziej, niż akumulatorom

Ogniwa paliwowe wykorzystujące wodór są świetną technologią, ale niesamowicie drogą. To jest największy problem w tym, aby stały się one powszechne w użyciu. Choć napędy elektryczne wykorzystujące bezproblemowe, wysykowydajne silniki są super - problem jest ze składowaniem energii w akumulatorach, z ich kosztem oraz tym, że przecież aby naładować taki sprzęt - i tak użyjemy paliw kopalnych. Koło się zamyka, elektromobilność tutaj kuleje, a my potrzebujemy realnej alternatywy.