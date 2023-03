Od dziś złożysz wniosek o paszport dla dziecka online i za darmo

To duże ułatwienie dla rodziców, którzy przynajmniej na złożenie wniosku w urzędzie nie muszą tracić czasu czy gorsza brać wolnego w tym celu.

Wniosek o paszport dla dziecka w wieku do 5 lat i od 5 do 12 lat, możemy złożyć online na tej stronie. Co ważne, aby móc uzyskać w ten sposób paszport dla takiego dziecka, wymagana jest zgoda obojga rodziców, a to różnie wygląda - jeden z rodziców może przecież mieszkać w innej miejscowości.



Na szczęście w tym przypadku również temat można załatwić online, tym razem na tej stronie.



Co z odbiorem już gotowego paszportu? To już zależy od wieku dziecka, jeśli ma do 5 lat, nie trzeba go zabierać do urzędu po odbiór, ten wymóg jest stosowany tylko w przypadku dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Co więcej, jeśli przebywamy akurat przez dłuższy czas za granicą, gotowy paszport może zostać wysłany na wskazany zagraniczny adres kurierem.

Poza wnioskiem o paszport dla dzieci, można również online uzyskać zgodę na wydanie go dla osób ubezwłasnowolnionych, opiekunowie takich osób mogą ją złożyć pod tym adresem.

Minister Cieszyński:

Do tej pory, wyrażając zgodę na wydanie paszportu stacjonarnie (w konsulacie), musieliśmy poświadczyć podpis pod tą zgodą i za to wnosiliśmy opłatę. Dzięki nowym rozwiązaniom nie musimy już tego robić, a więc nie ponosimy dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Na koniec, jeszcze jedna dobra wiadomość, do tej pory pobierano opłaty za poświadczenie podpisu pod zgodą na paszport, od dziś nie będą one już wymagane.

Źródło: Cyfryzacja KPRM.