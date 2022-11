Aktywacja mobilnej aplikacji mZUS

W pierwszej kolejności musimy mieć aktywne konto na PUE (Platforma Usług Elektronicznych) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jeszcze go nie zakładaliście, zapraszam na tą stronę.

Tu z kolei przyda się Profil Zaufany, do szybkiego założenia konta, ewentualnie możemy to zrobić podając swoje dane ręcznie. Jak już będziemy mieli konto na PUE, możemy przejść do pobrania aplikacji mobilnej mZUS.

Dostępna jest ona na urządzenia mobilne z Androidem w Google Play i iOS w App Store.

Po uruchomieniu aplikacji mobilnej musimy ją jeszcze sparować z naszym kontem na PUE. W tym celu przechodzimy do tego konta i na stronie głównej trzeba w menu po lewej stronie odszukać zakładkę: Ustawienia - Urządzenia mobilne.

Klikamy dodaj urządzenie, po czym na ekranie powinien pojawić się nam kod QR, który skanujemy korzystając z przycisku: Skanuj kod na smartfonie w aplikacji mZUS.

Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+ (z wyjątkiem dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych).

W tym momencie mamy już aktywną aplikację mobilną mZUS i możemy przejść do składania wniosków. Na tę chwilę dostępne są dwa wnioski, a ponadto aplikacja umożliwia komunikację z ZUS-em.

Wszystkie aktualne funkcje aplikacji mobilnej mZUS:

składanie wniosków o świadczenia 500+ i 300+

sprawdzanie statusu wysłanych wniosków i informacje o wypłacie świadczeń,

otrzymywanie powiadomień z ZUS – np. o nowym okresie świadczeniowym

odczytywanie wiadomości, które pojawiły się na profilu na PUE ZUS.

Wniosek o 500+ i 300+ w aplikacji mobilnej mZUS

W przypadku, gdy już mieliśmy wcześniej przyznane świadczenia w ramach programu 500+ i 300+, kolejny wniosek złożymy w aplikacji mZUS szybciej, gdyż w kreatorze niezbędne dane wypełnią się automatycznie. Możemy ewentualnie je ręcznie skorygować, jeśli nastąpiły w nich zmiany. Z kolei, jeśli składamy nowy wniosek, a zgłosiliśmy nasze dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS - w kreatorze wniosku pojawią się ich dane, możemy je wybrać bez konieczności ich ręcznego wprowadzania.

W aplikacji mobilnej pojawią się wszystkie złożone wnioski, nie tylko w mZUS, ale i przez portal PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub system Emp@tia. Ponadto sprawdzimy w niej kwoty świadczeń czy termin ich wypłat, nawiążemy połączenie telefoniczne z infolinią ZUS (COT) czy dokonamy rezerwacji e-wizyty w ZUS. Z poziomu aplikacji mZUS odczytamy też wszystkie wiadomości, które pojawiają się na portalu PUE na naszym koncie oraz otrzymamy za każdym razem powiadomienia o możliwości składania wniosków na nowy okres świadczeniowy.

Na tę chwilę ZUS planuje w najbliższym czasie dodać do swojej aplikacji mobilnej mZUS możliwość składania jeszcze dwóch kolejnych wniosków o świadczenia - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Żłobkowe.

Co do wykonania samej aplikacji mobilnej mZUS - wygląda całkiem nowocześnie, działa szybko (niewiadomo jednak jeszcze, jak to będzie działać w dniach wzmożonego składania wniosków) i już na start - co się chwali, umożliwia logowanie biometryczne za pomocą skanu twarzy czy odciska palca.

Źródło: ZUS.