Już niedługo założysz działalność gospodarczą tylko online

Najistotniejszą zmianą w projekcie wydaje się odejście od papierowych wniosków do CEIDG, po nowemu będzie można to zrobić wyłącznie online - samemu lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Lista głównych proponowanych zmian w ustawie wprowadzi między innymi:

uproszczenie procesu rejestracji i stworzenie jednego miejsca (CEIDG) do publikacji informacji o spółce cywilnej; wprowadzenie możliwości składania wniosków o wpis w CEIDG tylko on-line, a tym samym rezygnację z formy papierowej; elektronizację i rozszerzenie zakresu informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach w CEIDG; automatyzację procesów oraz wymianę danych przez integrację CEIDG z innymi systemami informatycznymi; stworzenie organom koncesyjnym możliwości prowadzenia rejestru działalności regulowanej w ramach usługi udostępnianej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz doprecyzowanie zakresu danych przekazywanych przez organy koncesyjne oraz izby rzemieślnicze; zwiększenie efektywności i optymalizacji procesów dotyczących rejestru CEIDG oraz Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), w tym poszerzenie katalogu dokumentów, które można dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG, np. zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług (VAT-Z); doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie:

zarządu sukcesyjnego,

tytułu prawnego do nieruchomości,

udostępniania danych w CEIDG,

syndyka,

informacji o kwalifikacjach rzemieślniczych,

przesłanek sprostowania wpisu w CEIDG.

Punkt drugi tych zmian to przede wszystkim efekt pandemii i wzrostu popularności składania wniosków do CEIDG online. Jeszcze przed pandemią było to nieco ponad 20% z wszystkich wniosków, obecnie jest to już 67%.

Wiceminister Olga Semeniuk:

Ostatnie lata pandemii pokazały, jak ważne jest funkcjonowanie e-usług publicznych w obszarze przedsiębiorczości. Pandemia przyśpieszyła cyfryzację polskich przedsiębiorców – ponad 60% z nich korzysta dziś z CEIDG online. Przed pandemią było to zaledwie 20%. Nowelizacja ustawy to kolejny krok w stronę pełnej cyfryzacji usług publicznych oraz znaczące usprawnienie w prowadzeniu firm.

Najwięcej wniosków online do CEIDG dotyczy zmiany wpisu - trzy na cztery wnioski oraz założenia działalności - 62%. Nieco mniej przedsiębiorców przedkłada online wnioski o zawieszenie działalności - 58%, wznowienie działalności - 49% i zakończenie działalności - 39%.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

