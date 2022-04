O co najczęściej pytają przedsiębiorcy kontaktując się z Centrum Pomocy Przedsiębiorcy – infolinią Biznes.gov.pl?

Na stronie Biznes.gov.pl znajdziemy odpowiedzi na praktycznie wszystkie pytania dotyczące założenia i prowadzenia biznesu. Zrealizujemy też usługi online, w tym wszelkie działania w rejestrze CEIDG. Portal to swoisty hub informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców. O co najczęściej pytają?

Strona Biznes.gov.pl jest dla wielu przedsiębiorców oczywistym pierwszym źródłem wiedzy i to właśnie tam zaglądają, aby rozwiać swoje wątpliwości związane z prowadzeniem firmy. Czasem jednak zdarza się, że sprawa jest tak zawiła, że potrzebne jest dodatkowe wsparcie, które zapewnia infolinia Biznes.gov.pl, czyli Centrum Pomocy Przedsiębiorcy.

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy obsłużyło już prawie 2,5 mln zgłoszeń. Ułatwienia dla przedsiębiorców, przepisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej czy wnioski w CEIDG – to najczęściej poruszane tematy. Teraz na liście najczęściej zadawanych pytań znalazły się także: prowadzenie biznesu przez obywateli Ukrainy, wątki dotyczące możliwości zatrudniania Ukraińców czy ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy pomagają Ukrainie.

W tym tekście opisaliśmy, z jakimi sprawami przedsiębiorcy zgłaszają się najczęściej.

1. Pytania ogólne dotyczące działalności gospodarczej

Jeśli chcemy założyć działalność gospodarczą, najlepiej od razu przenieść się pod ten adres: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00120

Tam znajdziemy ogromną dawkę informacji, które na pewno rozjaśnią nam temat..

2. Składanie wniosku do CEIDG, czyli rejestracja działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności wiąże się z wpisaniem jej do CEIDG czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli po raz pierwszy zakładamy działalność bądź wznawiamy ją po 5 latach od zawieszenia lub zamknięcia, przysługuje nam ulga na start, czyli 6 miesięcy bez konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Warto wiedzieć, że możliwe jest założenie działalności gospodarczej bez wychodzenia z domu. Wystarczy skorzystać z usługi online: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00, która umożliwia rejestrację firmy całkowicie online.

3. Status złożonego wniosku

Status złożonego wniosku sprawdzimy w Koncie Przedsiębiorcy. Jest to nic innego, jak konto użytkownika w serwisie Biznes.gov.pl, połączone z danymi z CEIDG. Aby uzyskać do niego dostęp, trzeba się najpierw zalogować, np. za pomocą profilu zaufanego: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03153

Po zalogowaniu na Koncie Przedsiębiorcy możemy:

złożyć wniosek o wpis do CEIDG

zmienić dane firmy w rejestrze CEIDG

pobrać zaświadczenia o wpisie do CEIDG i sprawdzić swój wpis

sprawdzić wysłane wnioski i odebrać dokumenty z urzędu

sprawdzić firmową skrzynkę e-Doręczeń.

4. Pytania dot. białej listy VAT – czy powinienem być? dlaczego mnie nie ma?

Biała lista VAT jest narzędziem stworzonym do sprawdzania naszych kontrahentów. To inaczej wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Pozwala nam m.in. sprawdzić, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT i jaki jest jego numer rachunku bankowego.

Więcej szczegółów znajdziemy pod tym adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00226

5. Pytania dotyczące możliwości zatrudnienia lub założenia firmy dla obywateli Ukrainy

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

W związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą, wprowadzono ustawę, która określa zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Ustawa określa również szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracodawcy mogą legalnie zatrudniać obywateli Ukrainy lub ich małżonków, o ile ich pobyt na terytorium Polski jest legalny. Aby to zrobić, należy poinformować powiatowy urząd pracy o zamiarze zatrudnienia pracownika na 14 dni przed rozpoczęciem pracy. Należy tego dokonać elektronicznie na portalu praca.gov.pl

Ta procedura dotyczy zarówno obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski 24 lutego 2022 roku lub później, jak i osób, które przebywają legalnie w Polsce na innej podstawie (na przykład zezwolenia na pobyt czasowy).

Należy pamiętać, że pracownicy z Ukrainy zatrudnieni na podstawie zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy mogą swobodnie zmienić pracodawcę. W okresie 18 miesięcy (licząc od 24 lutego 2022 roku) mogą pracować na podstawie ogólnego dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat procedury zatrudniania obywateli Ukrainy, zajrzyjcie tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00211

W jaki sposób założyć firmę w Polsce, jeśli jest się obywatelem Ukrainy?

Drugim najczęstszym tematem jest procedura zakładania w Polsce przedsiębiorstw przez obywateli Ukrainy. Przedsiębiorcy, którzy właśnie przekroczyli ukraińsko-polską granicę, chcieliby wiedzieć, na jakich zasadach mogą założyć i prowadzić firmę w Polsce. Na szczęście procedura jest bardzo prosta i taka sama jak dla obywateli polskich.

Obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce i posiada nadany numer PESEL, może założyć zarówno firmę jednoosobową i zarejestrować ją w CEIDG, jak i spółkę osobową bądź kapitałową i zarejestrować ją w KRS. Do tej pory w rejestrze CEIDG znalazło się prawie tysiąc wniosków o rejestrację działalności gospodarczej, złożonych przez obywateli Ukrainy.

Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001466

Obywatelom Ukrainy, którzy są gotowi założyć firmę jednoosobową, polecamy z kolei ten artykuł: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001481

Masz pytanie, na które nie potrafisz znaleźć jednoznacznej odpowiedzi? Skorzystaj z Centrum Pomocy, tel. 801 055 088 lub 22 765 67 32. Poprzez infolinię dostępną od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-17:00 połączysz się z osobami, które pomogą Ci rozwiać wszelkie wątpliwości i wskażą najlepsze rozwiązania dla twojego biznesu. Doskonałym źródłem informacji jest również portal Biznes.gov.pl – hub informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców.

–

Artykuł powstał we współpracy z Biznes.gov.pl.