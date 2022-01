E-administracja nie tylko dla obywateli. Co może załatwić firma przez internet na Biznes.gov.pl?

Wielu z Was zapewne kojarzy portal GOV.pl, na którym to w ostatnich latach pojawił się szereg e-usług, z których możemy skorzystać online. Nie wszyscy jednak kojarzą, iż również prowadząc działalność gospodarczą możemy bez wychodzenia z biura i wizyt w urzędach załatwić wiele spraw urzędowych.

E-usługi administracji publicznej w Polsce

Przez ostatnie kilka lat usługi e-administracji, świadczone za pośrednictwem portalu GOV.pl znacznie się rozwinęły. Dziś każdy z obywateli może wygodnie i bez wychodzenia z domu skorzystać z wielu e-usług. Niech świadczy o tym tylko liczba Profili Zaufanych, dzięki którym możemy się zalogować do serwisu GOV.pl i skorzystać z usług dostępnych wcześniej tylko w urzędach administracji publicznej.

Z danych KPRM z początku tego roku wynika, iż już 13,5 mln Polaków założyło Profil Zaufany, a tylko w zeszłym roku przybyło ich 4,5 miliona. Świadczy to o tym, że zeczywiście pomaga on nam w załatwieniu wielu spraw urzędowych całkowicie online. Wymienię tu tylko podstawowe opcje:

logowanie do Internetowego Konta Pacjenta, ZUS, czy wspomnianego konta Mój GOV,

wysyłanie pism ogólnych do urzędu,

wnioskowanie o odpisy aktów stanu cywilnego,

zameldowanie lub wymeldowanie

zgłoszenie narodziny dziecka,

sprawdzenie aktualnej liczbę punktów karnych,

korzystanie z aplikacji mObywatel, gdzie możemy zapisać swój dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny

rozliczanie rocznych w usłudze Twój e-PIT

Nie inaczej jest z firmami, które mogą skorzystać z hubu informacyjno-usługowego Biznes.gov.pl. Począwszy od złożenia wniosku o wpis do CEIDG, po codzienne załatwianie spraw związanych z prowadzonym już biznesem, takimi jak:

zmiana danych firmy w rejestrze,

zawieszenie, wznowienie czy zamknięcie firmy,

dopisanie pełnomocnika lub prokurenta do CEIDG,

zarządzanie pełnomocnictwami,

sprawdzenie wysłanych wniosków oraz odpowiedzi z urzędów.

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej online

Jak to dokładnie działa? Jeśli wcześniej korzystaliśmy tylko z głównego portalu dla obywateli na GOV.pl, na Biznes.gov.pl poczujemy się jak u siebie w domu. Tutaj również zalogujemy się do serwisu przy pomocy Profilu Zaufanego lub przez adres e-mail.

Po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, podajemy jeszcze tylko nasz adres e-mail, na który przychodzi kod weryfikacyjny i wpisujemy go później na stronie. To wszystko. Nasz adres email zostanie powiązany z kontem firmowym, a dokładniej z tzw. Kontem przedsiębiorcy i możemy przystąpić do zakładania firmy online.

Złożenie wniosku o wpis do rejestru CEIDG pozwoli nam uzyskać numer NIP i REGON oraz zarejestrować się jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wraz z tym wnioskiem możemy też złożyć oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego. Wszystkie wnioski na Biznes.gov.pl możemy podpisać Profilem Zaufanym.

Jakie sprawy firmowe można załatwić online na Biznes.gov.pl?

Po założeniu firmy uzyskamy dostęp do ponad 300 e-usług w kilkunastu kategoriach, m.in. budownictwo, handel, podatki i cła, telekomunikacja i działalność pocztowa, transport czy turystyka.

Do najpopularniejszych e-usług dla firm należy wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, czy zaświadczeń potwierdzających status podatnika VAT oraz o niezaleganiu w ZUS.

Nie brakuje też jednak mniej oczywistych możliwości, jak złożenie wniosku o licencję na taksówkę czy uzyskanie Europejskiego nakazu zapłaty, jeśli napotkamy na problemy z zagranicznymi kontrahentami, na przykład w przypadku gdy dana firma nie zapłaciła nam za dostarczony towar, czy wykonaną pracę.

Co ciekawe, na Biznes.gov.pl również obywatele innych państw Unii Europejskiej, którzy chcąc założyć firmę w Polsce mogą załatwić dokument uznania kwalifikacji w wielu zawodach regulowanych, takich jak: taksówkarz, rzecznik patentowy, makler giełdowy czy architekt. W drugą stronę z kolei, czyli jeśli sami chcemy wykonywać działalność w innych krajach UE, na Biznes.gov.pl sprawdzimy czy wymaga ona uznania kwalifikacji, przed jej podjęciem i co należy zrobić, by taką kwalifikację zdobyć.

e-Doręczenia - znaczne ułatwienie kontaktu z e-administracją

Znaczącym ułatwieniem dla kontaktów z urzędami, będzie założenie przez firmy adresu do e-Doręczeń. Po jego założeniu, urzędy administracji publicznej będą się kontaktowały z przedsiębiorcami wyłącznie drogą elektroniczną, na adres do doręczeń elektronicznych. Pozwalać na to będzie zrównanie listów elektronicznych w systemie e-Doręczeń, z listami poleconymi z potwierdzeniem odbioru.

Usługa e-Doręczeń jest regulowana mocą ustawy o doręczeniach elektronicznych, którą prezydent podpisał 22 czerwca 2021 roku. Poczta Polska zaczęła ją świadczyć od 5 października, jednak pełne wdrożenie rozłożono w czasie. I tak, przedsiębiorcy będą mogli wymieniać korespondencję z administracją rządową oraz ZUS, KRUS czy NFZ od 5 lipca 2022 roku - to obowiązkowa i końcowa data dla tych urzędów na dołączenie do e-Doręczeń, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2024 roku.

Ważna informacja jest taka, iż przedsiębiorcy wpisani do KRS przed 5 lipca 2022 roku będą musieli mieć adres do e-Doręczeń od 1 października 2022 roku, a firmy wpisane do CEIDG od 1 października 2026 roku.

e-Doręczenia to wygoda i oszczędność czasu . Adres do e-Doręczeń twojej firmy pozostaje stały, nawet jeśli zmieni się jej adres fizyczny. Możesz wysłać i odebrać elektroniczny „list polecony” każdego dnia, o dowolnej porze, z dowolnego miejsca, za pomocą różnych narzędzi (komputera, tabletu, smartfona).

Nie ma się co przed tym bronić - to bardzo wygodna i bezpieczna forma komunikacji. e-Doręczenia zapewniają jednoznaczną identyfikację nadawcy i odbiorcy, integralność przesyłek elektronicznej - poufność i pewność jej niezmienności w całym procesie wysyłki. Do tego potwierdzenie dokładności czasu - nadania i odbioru wraz z dowodami tych zdarzeń (mają być przechowywane przez 36 miesięcy, nawet jeśli usuniemy daną wiadomość z naszej skrzynki). Cały proces komunikacji e-Doręczeń będzie zabezpieczony przed możliwością jej odczytania przez inne osoby.

Podsumowując. Na Biznes.gov.pl bez wychodzenia z domu lub biura załatwimy szereg spraw związanych z założeniem i prowadzeniem naszej firmy. Co ważne, na każdym etapie jesteśmy powiadamiani przez wybrane urzędy o statusie składanych wniosków, a także o ewentualnych brakach w nich, więc odchodzi również konieczność ich uzupełniania osobiście w urzędach. Korzystanie przez firmy z e-administracji za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl to same korzyści, a przede wszystkim oszczędność czasu i wygoda.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem Biznes.gov.pl.