17-latek oskarżany o opublikowanie wykradzionych informacji o GTA VI aresztowany

Zeszłotygodniowy atak na serwery Rockstar Games po którym sieć zalały wykradzione informacje o Grand Theft Auto VI to bez wątpienia jedna z największych wpadek w branży gier od... właściwie od zawsze. Nikogo więc specjalnie nie powinno dziwić to, że celem nadrzędnym było odnalezienie winnego całego tego zamieszania i... postawienie go przed sądem. Wczoraj wspominałem, że haker odpowiedzialny za atak był tak dumny ze swojej pracy, że aż pochwalił się i przyznał, że to wszystko jego sprawka — a w śledztwo może być zaangażowane nawet FBI. Teraz mamy potwierdzenie, że 17-latek który jest podejrzewany o atak na Rockstar Games (a nie wykluczone, że także on stoi za zeszłotygodniowymi problemami Ubera) został aresztowany przez brytyjską policję.

Nie trwało to długo. Oskarżony o ataki na duże firmy nostolatek aresztowany

Od ataku minęło raptem kilka dni, ale był on na tyle dotkliwy, że wszystkie firmy w pocie czoła poszukiwały winnych. I najprawdopodobnie znalazły - o czym informuje londyńska policja na swoim oficjalnym koncie twitterowym:

Na tę chwilę żadne szczegóły nie są jeszcze znane. Nie mamy pewności, że to faktycznie nastolatek był odpowiedzialny za całe to zamieszanie - sprawa jest w toku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że miał być on już aresztowany i zwolniony za kaucją kilka miesięcy temu. Nie pozostaje nam jednak nic innego, jak czekać na dalszy rozwój wydarzeń - i kolejne oficjalne informacje ze strony organów ścigania.

Grafika: Depositphotos.com