Cloudflare bezpieczną przystanią dla dezinformacji. Internauci domagają się zerwania współpracy z Kiwi Farms

Cloudflare to usługa, która miała uczynić Internet bezpieczniejszym miejscem. Działając jako pośrednik między użytkownikiem a witryną, rozprasza ruch sieciowy, zmniejszając opóźnienia. Okazuje się jednak, że usługodawca oprócz poprawiania kondycji sieci, przyczynia się do rozwoju niebezpiecznych i skrajnie prawicowych forów, dostarczając im niektóre ze swoich rozwiązań. Zarzuty mnożą się, a firma nabiera wody w usta, odmawiając komentarza.

Raj dla prawicowych stalkerów

Kontrowersje związane z Cloudflare dotyczą niesławnych grupy internetowych zwanych Kiwi Farms. Pod tą niepozorną nazwą kryją się stowarzyszenia skrajnie prawicowych fundamentalistów, pełne przejawów rasizmu i homofobii. Osoby powiązane z szeroko pojętym Kiwi Farms są odpowiedzialne za nękanie i doxing transseksualnej streamerki Clary Sorrenti, która przez wydarzenia z początku miesiąca musi ukrywać się przed stalkującymi ją fanatykami.

Kiwi Farms są także powiązane z co najmniej 3 samobójstwami i licznymi przykładami prześladowań osób prezentujących odmienne poglądy. Z uwagi na to, grupy są uznane za szczególnie niebezpieczne, a dostarczanie im usług przez Cloudflare oburza Internautów. Próbują wywrzeć presję na dostawcę, jednak firma wciąż pozostaje głucha na krytyczne komentarze.

Dzięki Cloudflare 36 milionów stron internetowych działa szybciej i bezpieczniej. Problem polega jednak na tym, że pośród nich znalazło się także miejsce dla 440 serwisów, które Uniwersytet Stanfroda uznał za śmietankę najbardziej dezinformujących i szkodliwych stron na świecie. Badacze odkryli, że Cloudflare chętnie współpracuje z witrynami, które specjalizują się w dostarczaniu fałszywych treści i są potencjalnie niebezpieczne dla społeczeństwa.

Gdzie jest granica odpowiedzialności?

Cloudflare robi biznes z każdym, kto jest chętny płacić, pozostając neutralnym w kwestiach światopoglądowych. Aktywiści uważają jednak, że dostarczanie usług hostingowych toksycznym grupom jest równoznaczne z ponoszeniem odpowiedzialności za niebezpieczne zachowania ich członków. Internauci wyrażają swoje niezadowolenie na Twitterze, gdzie powstały nawet specjalne hasztagi #dropkiwifarms i #cloudflaresupportsterrorists, gdzie aktywiści z różnych środowisk próbują wymusić na firmie zerwanie współpracy z grupami uznawanymi jako część Kiwi Farms.

„Anegdotycznie stwierdzamy, że witryny preferują Cloudflare ze względu na luźne zasady akceptowalnego użytkowania i bezpłatne usługi ochrony przed DDoS, które pomagają chronić przed atakami pod wpływem samosądu” – fragment raportu badaczy ze Stanford

Ciężko więc mówić tu o celowym wspieraniu skrajnie prawicowych bojówek, choć wielu Internautów chciałoby to tak postrzegać. Cloudflare – podobnie jak dziesiątki innych firm technologicznych – ma zapewne w totalnym poważaniu poglądy swoich kontrahentów, dopóki faktury są regularnie opłacane. Z powyższych badań przeprowadzonych przez naukowców ze Stanford wynika, że współpracę z dezinformującymi serwisami podejmują także tacy giganci jak Amazon, Google czy Apple.

Kiwi Farms – nazwane przez New York Times największą internetową społecznością stalkerów – są niewątpliwym wrzodem Internetu, jednak wątpię, czy sieciowe protesty aktywistów przyniosą jakikolwiek skutek. Cloudflare nie ma nawet zamiaru podejmować dialogu z krytykami bądź prasą. Rzecznicy firmy nie reagują na próby kontaktu, oczekując zapewne aż sprawa rozjedzie się po kościach.

Cloudflare zgrywa nieświadomy podmiot, ale James Ball – autor The Tangled Web We Weave: Inside The Shadow System That Shapes the Internet – uważa, że w tym przypadku nie można umywać rąk w ten sposób. Porównał firmę do administratora portalu społecznościowego, który selekcjonuje użytkowników poprzez rozdawanie banów tym, którzy naruszają regulamin. Podobnie Cloudflare wybiera swoich klientów, zapoznając się najpierw z profilem ich działalności. Uważa więc, że Cloudflare powinien czuć się odpowiedzialny za treści rozpowszechniane przez Kiwi Farms, bo to właśnie usługi hostingowe stanowią ich kręgosłup.

