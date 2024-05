Władca Pierścieni z nowym filmem. Na ekrany powróci znana postać!

W 2021 r. informowaliśmy Was, że New Line Cinema i Warner Bros. (obecnie Warner Bros. Discovery) we współpracy ze studiem animacyjnym Sola Entertainment pracują nad filmem anime osadzonym w świecie Władcy Pierścieni. I choć nie jestem wielkim fanem tego ostatniego studia, głównie ze względu na fakt nadmiernego wykorzystywania grafiki 3D w swoich produkcjach, liczę, że będzie to o wiele ciekawsza pozycja, niż rozczarowujący na wielu płaszczyznach serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" dostępny na Amazon Prime Video. Jednak film anime nie jest ostatnim projektem z tego uniwersum, nad którym ma pracować Warner Bros. Discovery i New Line Cinema. W zeszłym roku szef WBD, David Zaslav, potwierdził, że studio chce stworzyć całą serię filmów osadzonych w świecie "Władcy Pierścieni". I właśnie poznaliśmy pierwsze szczegóły związane z jednym z nich.

Źródło: Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery i New Line Cinema potwierdzają, że trwają prace nad filmem "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", za który ma odpowiadać ta sama ekipa, która wspólnie pracowała nad oryginalną trylogią "Władcy Pierścienia". Na fotelu reżysera zasiądzie Andy Serkis, który również wcieli się w rolę tytułowego Golluma. Scenariusz napiszą wspólnie Fran Walsh i Philippa Boyens, które również pracowały nad oryginalną trylogią. W projekt zaangażowany będzie również Peter Jackson, który z kinową marką kojarzony jest najbardziej. Tym razem nie zajmie się reżyserią, ale odpowiadać będzie za produkcję. Choć zdjęcia do "The Hunt for Gollum" jeszcze nie ruszyły, studio jest pewne, że zdąży z premierą w 2026 r. Co ciekawe, twórcy podpisali z Warner Bros. Discovery umowy na przynajmniej dwa filmy ze świata "Władcy Pierścieni", jednak na ten moment nie znamy żadnych szczegółów związanych z innymi projektami.

O "Władcy Pierścieni" znów zrobi się głośniej. Nowe filmy powstają!

Zanim jednak wyruszymy w nową przygodę z Gollumem, tegoroczny okres świąteczny również ma należeć do "Władcy Pierścieni" – tym razem w nieco innej formie niż dotychczas. Choć premiera "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów"miała odbyć się już w kwietniu tego roku, dystrybutor zdecydował się przesunąć ją na najgorętszy okres okołoświąteczny – a dokładnie 13 grudnia. Chodzi oczywiście o premierę kinową w Stanach Zjednoczonych, można jednak podejrzewać, że film pojawi się w kinach w podobnym czasie także na innych rynkach. Fabuła skupiać się będzie na Helmie Żelaznorękim – dziewiątym królu Rohanu, oblężeniu twierdzy Hornburg i powstaniu Helmowego Jaru. Choć o filmie wiemy od kilku już lat, wciąż nie są znane żadne szczegóły. Do premiery mamy jeszcze kilka miesięcy, a twórcy nie udostępnili jeszcze żadnego zwiastuna, który mógłby podgrzać atmosferę i zachęcić fanów do dyskusji.

Nie da się jednak ukryć, że Warner Bros. Discovery widzi spory potencjał w powrocie "Władcy Pierścieni" i Gollum ma w tym pomóc. Oby tylko nie powtórzyła się sytuacja z grą "The Lord of the Rings: Gollum", która została zmieszana z błotem zarówno przez recenzentów, jak i fanów czekających na hit pokroju "Shadow of Mordor" czy "Shadow of War". Gra była jednym z największych rozczarować ubiegłego roku i liczę, że twórcy nowego filmu nie powtórzą błędów.