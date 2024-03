To najdroższy serial na świecie. Już pewne - będzie 3 sezon, właśnie go zamówiono!

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" to serial budzący skrajne emocje. Z jednej strony wielu chwali to za to jak wygląda i ile pracy i finansów w niego włożono. Z drugiej: wiele osób jest nieusatysfakcjonowanych jakością i stylem w jakim opowiedziane zostały historie z uwielbianego świata.

Nie zmienia to jednak faktu, że Amazon MGM Studios ani myśli się poddać. O tym że zamówiono drugi sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" wiadomo już od wielu miesięcy. A mimo że na ich premierę wciąż jeszcze czekamy, już teraz oficjalnie wiadomo, że jedna z najgłośniejszych produkcji serialowych ostatnich lat otrzyma także trzeci sezon!

Będzie 3. sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy"!

Pomiędzy sezonami o serialu jest dość cicho, to prawda — ale to specyfika lwiej części serialowego świata. Dopiero gdy rusza machina marketingowa i serial trafia na ekrany toczy się wokół niego dyskusja. Pomiędzy jest... po prostu cicho. The Hollywood Reporter poinformował wczoraj, że twórcy serialu zacieśnili współpracę z Amazon MGM Studios i podpisali umowę na wyłączność ich pracy. Równolegle też wystartowali z zupełnie nowym projektem — firmą produkcyjną 10:40 PM Productions. Wisienką na torcie jest potwierdzenie zlecenia prac nad 3. sezonem "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" co dla jednych jest bombową informacją na którą czekali, dla innych powodem do niezadowolenia, skoro tyle narzekali po każdym odcinku serii.

Kiedy "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" wróci na ekrany?

Niestety, złą wiadomością jest ta, że wciąż niewiele wiemy na temat premiery nowych odcinków serialowej adaptacji Władcy Pierścieni. Wcześniej mówiło się o tym, że serial z drugim sezonem powróci w 2024 roku — ale na tę chwilę nic na to nie wskazuje. Nie ma ani zapowiedzi, ani jakichkolwiek przesłanek by miał się w tym roku pojawić. Pod koniec ubiegłego roku Amazon Prime Video opublikował klip promocyjny z seriami których można spodziewać się od nich w tym roku. Niestety, Pierścieni Władzy tam zabrakło...