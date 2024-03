Popularna gra z własnym serialem. Znamy obsadę!

"Among Us" to jeden z hitów w świecie gier wideo, który kilka lat temu szturmem podbił serca graczy. Stacja CBS chcąc uszczknąć sobie nieco z popularności marki postanowiła zamówić serial animowany z charakterystycznymi bohaterami.

Jeżeli kiedykolwiek mieliście styczność z tą produkcją, to prawdopodobnie doskonale wiecie że jest to jeden z tych tytułów, którego zasady można streścić w jednym zdaniu. Naszym zadaniem jest znalezienie i wyeliminowanie oszustów. Tylko tyle i aż tyle — i fabuła serialu opierać ma się na tych samych regułach. O ile jednak zarysu fabularnego mogliśmy spodziewać się już od dawna, to teraz nadszedł czas na szczegóły związane z obsadą i twórcami. A tak się składa, że w projekcie będzie maczać palce wiele znanych nazwisk.

Znamy obsadę serialu animowanego "Amon Us". Oto kto weźmie udział w projekcie

Twórcą animowanej adaptacji "Among us" będzie Owen Dennis, który będzie także pełnił rolę głównego producenta. Obok niego za sterami zasiądą także Forest Willard, Marcus Bromander, Carl Neisser, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio oraz Ben Kalina. Za wszystkie prace związane z projektem odpowiedzialne będzie studio Titmouse.

Jak zwykle jednak to znane nazwiska które można zobaczyć/usłyszeć w serialu budzą najwięcej emocji. A tutaj na nudę także narzekać nie można, bowiem w animacji "Among Us" wystąpią m.in. Randall Park ("Przepis na amerykański sen"), Yvette Nicole Brown ("Community"), Elijah Wood ("Władca Pierścieni") i Ashley Johnson ("The Last of Us").

Brzmi intrygująco i obiecująco — a siła marki robi swoje. Niestety, na tę chwilę data premiery nie jest jeszcze znana.

Źródło