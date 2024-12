Wkrótce wyślesz list polecony przez Internet. Tak wygodnie jeszcze nigdy nie było

Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że z wielkich planów wprowadzenia w październiku e-Doręczeń, czyli łatwej komunikacji z urzędami za pośrednictwem cyfrowych listów poleconych, zostały nici. Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie poinformowało, że ta data jest nieosiągalna i na rewolucję przyjdzie nam jeszcze poczekać. Na szczęście już niedługo – przynajmniej z dzisiejszej perspektywy.

e-Doręczenie to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek mieć adres do doręczeń elektronicznych i prowadzić korespondencję za pośrednictwem e-Doręczeń.