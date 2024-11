Nowe technologie w podróży w rękach osób z największymi zaległościami

Niejako wstępem do tej debaty, było ogłoszenie wyników raportu z badania przeprowadzonego przez agencję Opinia24, a które to zobrazowały z jednej strony to, z jakich technologii korzystają seniorzy na swoich wyjazdach, a z drugiej - z jakimi ograniczeniami muszą się oni mierzyć, decydując się w ogóle w tym wieku na podróże zagraniczne.

Nie ulega wątpliwości,- z czego niewielu z nas zdaje sobie w ogóle sprawę, iż to grupa, która ma największe zaległości w tym zakresie. W czasach, kiedy oni wchodzili w dorosłe życie, nie było tyle biur podróży, środków, a często i możliwości (zdobycie paszportu, itp.) wyjechać za granicę, do tego wcześniej w szkołach uczono ich głównie języka rosyjskiego.

Agnieszka Noskowska, Head of PR & Communication w Vasco Electronics:

Jak duże to jest ograniczenie dla seniorów? We wspomnianym badaniu, zapytano najpierw ogólnie grupę badawczą, o poziom znajomości języków obcych, a później zadano to samo pytanie osobom, które zadeklarowały, iż już podróżują. Okazało się, że częściej decydują się na podróże osoby, które znają w większym odsetku i większym stopniu, oprócz rosyjskiego również angielski.

Oprócz barier językowych, ankietowani najczęściej wymieniali też koszty takich podróży czy odległość do pokonania, a dopiero na dalszych miejscach obawy związane z bezpieczeństwem czy zdrowiem.

Krystyna Lewkowicz, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH:

Bariera językowa w połączeniu z brakiem odpowiednich narzędzi technologicznych uniemożliwia seniorom korzystanie z uroków podróżowania, a często jest nawet przyczyną całkowitej rezygnacji z zagranicznych wyjazdów, wywołuje bowiem poczucie zagrożenia i znacząco obniża poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacjach losowych lub awaryjnych. Dlatego edukacja i wsparcie w obsłudze nowych technologii może być kluczem do przełamywania tych ograniczeń.

Jednak mimo tych obaw o brak znajomości języka czy innych barier, coraz częściej seniorzy podróżują, dzięki inspiracjom i namowom ze strony dzieci, wnuków czy znajomych.

Jak radzą sobie z brakami w znajomości języków, jak już zdecydują się na podróż za granicę?

Nie będzie zaskoczeniem, iż najczęściej sięgają po gotowe rozwiązania, dostępne przez stronę internetową lub aplikację, na przykład w postaci Google Translate, a już co piąta osoba używa dedykowanych narzędzi, w postaci elektronicznych tłumaczy.

Dorota Kalka, psycholog z Uniwersytetu SWPS:

Dla seniorów korzystanie z technologii może być ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie narzędziem, które zwiększa ich niezależność. Nawet proste aplikacje, jak mapy czy tłumacze, mogą być przełomowe w ich codziennym funkcjonowaniu.

Tłumacze to oczywiście tylko część z technologii, które pomagają seniorom w podróży, poza tym najczęściej korzystają z map i nawigacji do planowania tras czy aplikacji do rezerwacji noclegów. Aczkolwiek trzeba tu zaznaczyć i gro przypadków poprzedzone jest edukacją i wspomaganiem najbliższych w tym zakresie.

Z kolei, jeśli chodzi o barierę językową już z własnej inicjatywy, większość z seniorów podejmuje samodzielne próby, by nauczyć się choćby podstawowych zwrotów w obowiązującym w danej destynacji języku.

Źródło: Vasco Electronics.