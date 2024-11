Problem z programem Czyste Powietrze. „Ludzie byli oszukiwani”

W 2018 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska rozpoczął wdrażanie programu Czyste Powietrze, którego głównym założeniem było zachęcenie Polaków przy pomocy dopłat do wymiany starych pieców i ocieplania domów jednorodzinnych – wszystko po to, by poprawić jakość powietrza nad Wisłą i walczyć ze smogiem. Po latach widać, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Program wymaga gruntownych reform – do czasu ich wprowadzenia zostaje zawieszony.

Zmiany w dotacjach i większe kontrole

Przerwa w przyjmowaniu wniosków potrwa do wiosny 2025. To najważniejsza informacja z wczorajszej konferencji Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dorota Zawadzka-Stępniak – prezes Funduszu – przekazała, że skala nadużyć uniemożliwia kontynuowanie programu na obecnych zasadach. Mowa tutaj między innymi o zawyżaniu kosztów jednostkowych przez nieuczciwych wykonawców.

Niestety, ludzie byli oszukiwani, wykorzystywana była ich łatwowierność i z tym musimy walczyć. Trzeba skończyć ze 100 proc. dofinansowaniem na kilka domów, z wielokrotnym zawyżaniem rachunków przez nieuczciwych wykonawców za usługi i materiały, z wymuszaniem pełnomocnictwa, na podstawie którego firmy dostawały zaliczkę na swój rachunek, znikały z rynku, a cała odpowiedzialność spadała na nieświadomego beneficjenta – Dorota Zawadzka-Stępniak

Co wiemy o planowanych zmianach? Przede wszystkim na najwyższe dotacje będą mogli liczyć tylko ci właściciele budynków, którzy posiadają je od 3 lat. Beneficjentom w przygotowaniu wniosków pomogą specjalnie przydzieleni operatorzy, a sami wykonawcy będą musieli posiadać ubezpieczenie OC – Fundusz chce też dokładniej pilnować audytorów, odpowiedzialnych za sprawdzanie budynków.

W opozycji do tych decyzji stoi Andrzej Guła, prezes Polskiego Alarmu Smogowego. Jego zdaniem ucierpią na tym osoby, które planowały jak najszybszą modernizację cieplną swoich domostw.

Decyzja Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej jest kuriozalna, niezrozumiała, skandaliczna i podważa zaufanie do instytucji państwa

Guła skrytykował też archaiczny i źle przemyślany system zgłoszeń, wymagający składania dużej liczby papierowych dokumentów, a także pozostawianie zdezorientowanych uczestników programu bez pomocy.

Proszę sobie wyobrazić, że ktoś od tygodnia zbierał faktury, już chciał złożyć ten wniosek i nagle w sposób absolutnie niezapowiedziany dowiaduje się o tym, że nie będzie mógł tego zrobić

Warto dodać, że obecne zaległości to ok. 160 tys. nierozpatrzonych wniosków. Od początku działania programu wpłynęło ich ponad milion, na łączną kwotę 37 mld zł.

