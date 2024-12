Tu już Profilu Zaufanego nie utworzysz. Popularna usługa znika z sieci

Envelo informuje, że już od połowy tego miesiąca nie będzie można utworzyć Konta Zaufanego na tej platformie – a to oznacza brak możliwości założenia Profilu Zaufanego ułatwiającego komunikację z urzędami, czy autoryzację aplikacji mObywatel. A to dopiero początek zmian.

Envelo to platforma powstała w 2013 r. i zarządzana jest przez powołaną rok wcześniej spółkę Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o., która należy do Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Jak czytamy na oficjalnych stronach, Envelo w innowacyjny sposób łączy zalety tradycyjnej korespondencji z nowymi technologiami. Usług platformy ułatwiają nadawanie przesyłek zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Envelo przez lata pozwalało także na tworzenie Konta Zaufanego, które wykorzystywane było m.in. do założenia Profilu Zaufanego:

Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz załatwić wiele spraw urzędowych nie wychodząc z domu. W kilku prostych krokach potwierdzisz profil zaufany jedynym pozabankowym środkiem uwierzytelnienia. Tym sposobem otrzymasz bezpłatny dostęp do elektronicznych systemów administracji, z których możesz korzystać 24/7. Podpiszesz nimi ważne dokumenty, rozliczysz e-PITy i wiele innych.

Envelo kończy wsparcie dla Profilu Zaufanego. Co dalej?

Jednak wraz z końcem tego roku Envelo nie będzie już oferowało zakładania nowych kont. W komunikacie przesyłanym do klientów drogą elektroniczną czytamy:

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22.12.2024 r. możliwość zakładania nowych Kont Zaufanych w platformie Envelo oraz możliwość aktualizacji danych w istniejących Kontach Zaufanych zostanie wyłączona.

Jednak to nie koniec, gdyż już na początku roku zakończone zostanie wsparcie dla Kont Zaufanych i powiązanych z nim Profili Zaufanych:

Konta Zaufane oraz powiązane za ich pomocą Profile Zaufane Envelo będą wspierane do około pierwszego kwartału 2025 r. - o konkretnej dacie ich wyłączenia będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Co więc zrobić, by móc nadal korzystać z Profilu Zaufanego? Envelo odsyła do strony pz.gov.pl, gdzie dotychczasowi użytkownicy będą musieli skorzystać z opcji odłączenia swojego dotychczasowego PZ od banku (w tym przypadku od Envelo) i ponowne wybranie opcji autoryzacji – szczegółowe instrukcje znajdują się na stronach PZ.

Dlaczego Poczta Polska zdecydowała się na ten ruch? W swoim komunikatach w żaden sposób tego nie komunikuje. Jednak od dłuższego czasu widać, że rozwój Envelo utknął w miejscu. Wystarczy przypomnieć zeszłoroczne wyłączenie aplikacji mobilnej, która pozwalała m.in. śledzić przesyłki rejestrowane. Po 30 listopada 2023 r. nie ma możliwości korzystania z niej na urządzeniach z iOS, czy Androidem.

Zastąpiona została ona aplikacją Pocztex Mobile, która do uruchomienia wymaga konta w serwisie Pocztex Mobile. A i samo śledzenie przesyłek nie jest w niej najprzyjemniejsze. Być może w przyszłości się to zmieni, ale na ten moment odnoszę wrażenie, że poprzednia aplikacja była wygodniejsza w użyciu i pozwalała na nieco więcej. Być może to też kwestia tego, że Pocztex Mobile na iOS ostatnią aktualizację miało rak temu i jedyną zmianą, o której informowali twórcy, była aktualizacja tłumaczeń...

Cóż... rewolucja cyfrowa w Poczcie Polskiej dokonuje się bardzo powoli i jeszcze daleka droga przed nami, by mówić o nowoczesnej i prężnie rozwijającej się spółce. Z pewnością rezygnacja ze wsparcia dla Kont Zaufanych i Profilów Zaufanych nie jest dobrym kierunkiem, ale być może w przyszłości poznamy powody, dla których zrezygnowano z tak ważnych funkcji.