Wkrótce ruszy machina promocyjna nowego sprzętu Apple! Czy trafi on kiedyś do Polski?

Początek roku to dla Apple jedna z największych premier od lat. Gogle rzeczywistości mieszanej to bardzo niepewny produkt, który może okazać się jedną z największych wpadek amerykańskiego giganta. Kiedy w końcu trafią do pierwszych klientów?

Apple Vision Pro zapowiedziano prawie rok temu, w ramach konferencji WWDC 2023. To najnowsze urządzenie w ofercie firmy, które swoją premierę ma mieć w pierwszych miesiącach tego roku. Najnowsze plotki wskazują, że może mieć ona miejsce już w przyszłym miesiącu, a najbliższe kilkanaście dni to mocna kampania marketingowa, która ma zachęcić potencjalnych kupujących do wydawania sporych pieniędzy na produkt, który może nie do końca spełniać ich oczekiwań.

Zdaniem Marka Gurmana z redakcji Bloomberga, Apple już teraz zaopatruje amerykańskie magazyny w zapasy gogli Apple Vision Pro, by te były gotowe do transportu do sklepów Apple Store. Same sklepy mają być również przygotowywane do ekspozycji nowego urządzenia, jednak wszystkie prace prowadzone mają być bez większego szumu i wielkich zmian w wyglądzie sklepów. Informatorzy Gurmana donoszą także, że Apple organizuje spotkania z pracownikami detalicznymi, którzy szkolą się w siedzibie firmy w Cupertino. Pod koniec miesiąca, 21 stycznia, we wszystkich lokacjach Apple Store w Stanach Zjednoczonych odbyć się ma 3-godzinne szkolenie. Choć nie jest powiedziane wprost, że dotyczy ono Apple Vision Pro, wszystko na to wskazuje. Gurman myśli także, że Apple będzie chciało przyćmić nieco rozkręcające się jutro targi CES i w najbliższych dniach zaskoczy świat technologii dodatkowymi informacjami na temat gogli.

Apple Vision Pro nie tylko w USA. Kiedy premiera w innych krajach?

A co z innymi krajami? Na ten moment Apple milczy, a dotychczasowa komunikacja wskazywała, że gogle pojawią się wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Przynajmniej w pierwszym rzucie. To może się wkrótce zmienić. Najnowsze przecieki wskazują, że Apple firma przygotowuje się do rozszerzenia listy krajów, w których Apple Vision Pro będą dostępne jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Jakie konkretnie? Pozostaje jedynie zgadywanie. Można podejrzewać, że w pierwszej kolejności będzie to Kanada, Wielka Brytania i któryś z innych europejskich krajów. A co z Polską? Tutaj pozostają spekulacje, czy nasz rynek będzie odpowiedni dla tego typu sprzętu, który ma kosztować 3499 dolarów. I to bez podatków. Jeśli zastosujemy bezpośredni przelicznik, mamy do czynienia z ceną w okolicach 14 tysięcy złotych, do których należy doliczyć VAT i inne opłaty. Ktoś się skusi? Być może nielicznie. Warto jednak wypatrywać oficjalnych komunikatów.