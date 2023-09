Domowy internet mobilny 5G bez limitu - lista ofert

Pod wczorajszym tekstem o najnowszej promocji na internet mobilny za połowę ceny, pojawiło się zapytanie jednego z naszych Czytelników o oferty na domowy internet mobilny z dostępem do 5G bez limitu. Spieszymy z odpowiedzią i listą takowych ofert.

Podejrzewam, że nie bez przyczyny pojawiło się takie pytanie akurat teraz. Niedawno UKE poinformowało, iż wszyscy czterej operatorzy „wielkiej czwórki” zakwalifikowali się do II etapu aukcji na „prawdziwe 5G”.

Cztery podmioty, które złożyły oferty wstępne w ramach ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 22 czerwca 2023 r. aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz zostały zakwalifikowane do etapu II aukcji.

Lista uczestników aukcji zakwalifikowanych do etapu II aukcji Lp. firma adres siedziby 1. P4 sp. z o.o. ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa 2. Polkomtel sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4,

02-673 Warszawa 3. Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160,

02-326 Warszawa 4. T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12,

02-674 Warszawa

Z zapewnień UKE wynika, iż przydział nowych częstotliwości 5G powinien zakończyć się do końca tego roku, więc warto już teraz zaopatrzyć się w oferty na nielimitowany internet mobilny z dostępem do 5G w aktualnych cenach - różnie to może być z nimi po nowym roku.

Subskrypcja w Orange Flex

Zaczynamy alfabetycznie od Orange Flex,- jedynej opcji na nielimitowany internet mobilny 5G bez lojalki, co oznacza, iż nie straszne są klauzule inflacyjne/waloryzacyjne.



Jak łatwo się domyślić, nielimitowany internet mobilny dostępny jest tylko w najdroższej subskrypcji za 80 zł miesięcznie. Niemniej, składa się na nią przede wszystkim opcja zamówienia aż czterech kart SIM z tym samym numerem, a więc główną możemy włożyć do smartfona i korzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz nielimitowanego transferu danych (limit 150 GB podany jest tylko do wyliczenia limitu transferu danych w roamingu UE).

Z kolei jedną z pozostałych kart SIM, możemy włożyć do routera WiFi i korzystać w domu z nielimitowanego transferu danych na pozostałych urządzeniach. W ten sposób, płacimy po 40 zł miesięcznie za każdą z usług - w smartfonie i w routerze WiFi.

Abonament w Play

Kolejnym operatorem, który ma w swojej ofercie nielimitowany internet mobilny jest Play. Mowa tu o ofercie NET BOX, gdzie dostępny jest jeden nielimitowany pakiet 5G.



Na zrzucie porównuję go z najdroższym pakietem w tradycyjnej ofercie na internet mobilny, bez anteny z routerem WiFi 5G, by pokazać różnicę cenową.

W opcji NET BOX dostajemy wprawdzie na wypożyczenie cały sprzęt, płacąc łącznie 150 zł miesięcznie, ale za pełen no limit na internet mobilny 5G, w drugiej opcji dostajemy limit 3 TB, router WiFi 5G na własność - za 163,25 zł miesięcznie.

Abonament w T-Mobile

W T-Mobile mamy trzy taryfy na nielimitowany internet mobilny 5G. Pierwsza, dostępna jest w tradycyjnej ofercie na internet mobilny - router trzeba dokupić w pełnej cenie - najtańszy router WiFi 5G kosztuje nico ponad 500 zł. Skorzystamy tu z nielimitowanego w dane internetu mobilnego 5G, z ograniczeniem prędkości do 90 Mb/s - koszt 90 zł miesięcznie.



Drugi abonament za 110 zł, również z limitem prędkości, bez limitów danych, dostępny jest już ze sprzętem w zestawie - wypożyczenie routera i anteny na okres umowy. Trzeci - podobnie z anteną i routerem WiFi, kosztuje 130 zł miesięcznie, i zawiera już w pełni nielimitowany internet mobilny 5G - bez limitu danych i bez limitu prędkości.

W przypadku Play i T-Mobile - w każdej z prezentowanych ofert można odliczyć od podanych kwot 20 zł miesięcznie, jeśli jesteśmy już klientem tych operatorów z wykupioną inną usługą.

Tak więc w przypadku Play będzie to koszt 130 zł miesięcznie, a w T-Mobile odpowiednio 70 zł, 90 zł i 110 zł miesięcznie. Najtańsza opcja na nielimitowany internet mobilny 5G wychodzi w Orange Flex - 80 zł miesięcznie (z nielimitowanymi usługami komórkowymi również w smartfonie), no ale trzeba dokupić router WiFi 5G.

