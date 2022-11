Mieszkam w centrum Krakowie i doskonale wiem, że w okresie zimowym wypalenie paczki papierosów jest zdrowsze dla płuc niż otwarcie okna. Stolica małopolski w latach 2020/2021 mogła pochwalić się niechlubnym tytułem jednego z najgorszych miast w Europie pod kątem jakości powietrza, a na początku tygodnia zanieczyszczenie było tak duże, że Kraków wdrapał się na 3 miejsce w rankingu najgorszych miast na świecie, ustępując jedynie Delhi w Indiach i Karaczi w Pakistanie. Zmiany są konieczne, a krakowscy radni chcą rozpocząć je od wprowadzenia stref czystego transportu.

Pełne wprowadzenie stref czystego transportu ma zająć 4 lata

Jak możemy przeczytać na stronie projektu, transport drogowy jest „odpowiedzialny za emisje pyłów zawieszonych PM10, PM2,5, a przede wszystkim rakotwórczych tlenków azotu (NOx)”. W Europie powstało już dotychczas ponad 300 stref czystego transportu, czyli projektu skupionego na wycofywaniu z miast starszych pojazdów benzynowych, niespełniający normy Euro 3 oraz pojazdów z silnikiem diesla, niespełniających wymagań normy emisji Euro 6. Kraków ma być pierwszym Polskim miastem, który zajmie się eliminowaniem tych zanieczyszczeń przez wprowadzenie SCT.

Krakowscy radni oficjalnie przegłosowali wdrożenie uchwały o wprowadzeniu pierwszej fazy SCT od lipca 2024 roku. Oznacza to, że:

Pojazdy zarejestrowane po raz ostatni przed 1 stycznia 2023 r. będą podlegały bardzo łagodnym ograniczeniom. Do Krakowa wjadą pojazdy zasilane benzyną/LPG o min. normie Euro 1, a w przypadku pojazdów z silnikami Diesla o min. normie Euro 2.

Pojazdy zarejestrowane po 1 marca 2023 r. będą podlegały surowszym ograniczeniom, takimi jak docelowo zostaną wprowadzone w drugim etapie (min. norma Euro 3 dla pojazdów zasilanych benzyną/LPG, a w przypadku pojazdów z silnikami Diesla o min. normie Euro 5).*

Drugi etap wejdzie w życie w lipcu 2026 i ograniczy możliwość wjazdu do miast ponad 26-letnich samochodów benzynowych i ponad 16-letnich z dieslem. Oznacza to, że do miasta wjadą tylko pojazdy zasilane benzyną/LPG spełniające normę Euro 3 i wyposażone w silnik diesla zgodne z min. Euro 5.

„Wypracowaliśmy, wspólnie z mieszkańcami poprzez konsultacje i uwzględniając zgłaszane opinie wersję, która była kompromisem. To optymalne rozwiązanie” – Łukasz Franek, Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Zmiany nie będą obowiązywać wszystkich

Krakowskie strefy czystego transportu będą obejmować cały obszar administracyjny miasta, zgodnie z zasadą „im większy obszar, tym czystsze powietrze”. Warto zaznaczyć, że nowe przepisy będą dotyczyć także aut spoza Krakowa i spoza Polski. Wyjątkiem będą samochody służb mundurowych, pojazdów ratowniczych oraz pojazdy specjalne, takie jak koparki czy auta przeznaczone do transportu osób niepełnosprawnych.

Według szacunków po wdrożeniu drugiej fazy projektu stężenie szkodliwego tlenku azotu w powietrzu może zmniejszyć się o połowę w stosunku do stanu z 2019 roku. Zawieszone pyły mają zaś zredukować się o około 82%. Ma to przełożyć się na poprawę zdrowia głównie dzieci i młodzieży mieszkających przy ruchliwych ulicach, u których w ostatnim czasie obserwowano wzmożone zachorowania na astmę.

