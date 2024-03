Wiosenny dodatek do The Sims 4, ale tylko dla wybranych

Wysłużony Origin zmienia się w EA App na komputerach od Apple. Ulepszona pod względem funkcjonalności i designu platforma w końcu trafi na Mac, a EA zapowiedziało jeden poważny argument, który posiadaczy The Sims 4 powinien przekonać do zaktualizowania platformy. Jej posiadacze niebawem otrzymają darmowy dodatek.

Gracze będą mogli odebrać rozszerzenie Kwitnące Wnętrza

EA ostatnio hojnie sypie darmowymi dodatkami do The Sims 4. Niedawno do gry trafiła aktualizacja, wprowadzająca nowe typy karnacji, a chwilę później DLC Zabawa na podwórku, dodający między innymi wakacyjne ślizgawki, nowe mebel i ubrania. Teraz w ramach świętowania premiery EA App ma Mac developer przygotował kolejną niespodziankę. Użytkownicy platformy otrzymają za darmo rozszerzenie Kwitnące Wnętrza o wartości niespełna 25 zł.

Źródło: The Sims 4

Wiosenny dodatek stawia głównie na kwieciste elementy. Nie zabraknie bujnej roślinności, doniczkowych ozdób, instalacji oświetleniowych oraz nowych mebli.

W nadchodzących tygodniach gracze korzystający z EA app na komputerach Mac i PC otrzymają kolekcję Kwitnących Wnętrz do The Sims 4! Zachwyć swoich Simów bujną, kojącą zielenią, z zaskakującymi liściastymi detalami i naturalnym pięknem. – EA

Niebawem EA poprosi użytkowników Origina na Mac o zainstalowanie nowej platformy. Zapisy lokalne i w chmurze zostaną przeniesione, dzięki czemu możliwe będzie wznowienie rozgrywki od ostatniego zapisu. Co ciekawe na darmową aktualizację mogą liczyć także gracze PC. EA w komunikacie prasowym nie wymienia jednak posiadaczy innych platformy.

Wszystkim fanom The Sims przypominamy też, że gra ma szansę na ekranizację i debiut na wielkim ekranie. Więcej informacji na temat filmu o Simsach znajdziecie we wpisie Kacpra.