Kiedyś uwielbiały ją miliony, teraz stacza się na dno. Twórcy gry strzelili sobie w kolano

Zastanawiacie się, co jest najgorzej ocenianym produktem na Steam? To nie jakaś gra Indie zrobiona na kolanie przez nieznane studio, ani też symulator pszczoły, zrobiony dla żartów (tak, istnieje taka gra). To dodatek do City Skylines 2, który wręcz tonie w skrajnie krytycznych opiniach. Czym twórcy tak rozzłościli graczy?

Prawie 50 zł za 4 drzewka i kilka budynków

W historii Steam było kilka gier, które otarły się o miano najgorzej ocenianych – do tego grona należał przez chwilę No Man Sky i znalazł się też polski akcent w postaci Cyberpunka 2077. Oba te tytuły po poprawkach zdołały odbić się od dna, ale DLC do City Skylines 2 takiej przyszłości nie wróżmy. Gra o budowaniu miast debiutowała w październiku 2023, zaliczając stosunkowo udany start, choć do powtórzenia sukcesu pierwszej odsłony wiele zabrakło. Gracze narzekali na optymalizację i ubogą zawartość, a to zmienić miały przyszłe dodatki. Sęk w tym, że narobiły jeszcze więcej problemów.

Źródło: Steam

DLC Beach Properties wycenione na 45,99 zł miało tknąć w grę nieco wakacyjnego klimatu. Dodatek niestety okazał się wybrakowanym, brzydkim i źle zrobionym skokiem na kasę. Gracze narzekają, że za niespełna 50 zł otrzymali zaledwie kilkanaście budynków, opcję zmiany koloru kilku z nich i… zaledwie 4 drzewka. Wszystko to nie dość, że źle zoptymalizowane, to okropnie szkaradne pod względem jakości tekstur.

To spowodowało falę krytycznych komentarzy i uplasowało Beach Properties na 1 miejscu w rankingu najgorzej ocenianych rzeczy na Steam. W tym momencie dodatek może pochwalić się 936 przytłaczająco negatywnymi recenzjami, a użytkownicy wprost nazywają ruch developera kpieniem z graczy. Producent gry – Colossal Order – musi mierzyć się teraz nie tylko z krytyką, ale także z masowymi zwrotami od niezadowolonych klientów. Wypływa to także na ogólną ocenę gry, która po premierze zaczęła pikować w przepaść.

Stock image from Depositphotos