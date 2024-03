The Sims trafi do kin! To może się udać dzięki Barbie

Jesteście fanami serii The Sims? Piąta odsłona gry nie powinna być jedyną wyczekiwaną przez Was premierą — okazuje się, że do kin ma trafić film na podstawie Simsów!

The Sims trafi na wielki ekran. Nie, to nie jest żart

Jak donosi The Hollywood Reporter, trwają prace nad kinowym filmem z uniwersum The Sims. Chociaż brzmi to jak specyficzny dowcip, to ma to spore szanse na sukces — a wszystko to po znacznej części dzięki… Barbie. Warto wyróżnić tutaj przede wszystkim firmę produkcyjną — LuckyChap, którą zarządza między innymi Margot Robbie. Firma ta osiągnęła ogromny sukces, zamieniając popularne lalki bez żadnego charakteru w naprawdę niezły scenariusz, który dodatkowo został opracowany przez uznaną reżyserkę, Gretę Gerwig, a następnie uzyskując zatwierdzenie projektu od firmy Mattel i zapewnienie finansowania przez duże studio. Skończyło się to przecież nawet nominacjami na tegorocznych Oscarach.

To wszystko może okazać się absolutnie kluczowe w przypadku filmu The Sims, gdzie — podobnie jak w przypadku Barbie — mówimy tutaj o ogromnej marce, która wzbudza kolosalne zainteresowanie, chociaż właściwie nie ma żadnej fabuły czy nawet specjalnych postaci. LuckyChap dodatkowo będzie miało wsparcie od takich współproducentów jak Roya Lee i Miri Yoon z Vertigo Entertainment, którzy pracują również przy nadchodzącym filmie Minecraft. Barbie, The Sims i Minecraft, a to wszystko jako kinowe filmy — jeszcze chwilę temu nie do pomyślenia.

Kto zajmie się reżyserią? Film The Sims naprawdę może się udać

Za reżyserię filmu The Sims ma odpowiadać Kate Herron, którą możecie znać z tego, że wyreżyserowała cały pierwszy sezon Lokiego od Marvela. Herron wraz z Briony Redman napisze scenariusz do filmu The Sims; i to nie będzie pierwsza współpraca tego duetu, gdyż właśnie taki skład napisała odcinek nowego sezonu Doctora Who. Zwróćcie uwagę, że są tu same popularne i szanowane nazwiska, a także doświadczone firmy. To naprawdę może się udać.

Dodatkowo, według źródła, Electronic Arts również ma być zaangażowane w działalność twórczą i produkcyjną, chociaż tutaj raczej EA wiele nie pomoże. Miejmy więc nadzieję, że wydawca gier wideo zostawi reszcie ekipy sporą dozę wolności.

Źródło: EA

Źródło: The Hollywood Reporter

