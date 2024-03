Wielkanocny prezent od Xbox. W Assassin's Creed Mirage i Cyberpunk 2077 zagracie za darmo

Darmowy trial to idealna okazja do przetestowania przecenionych gier przed zakupem.

Jeśli nie macie planów na weekend, lub będziecie chcieli odpocząć trochę od wielkanocnego świętowania, to mamy dla Was gamingową propozycję nie do odrzucenia. Xbox zaprezentował nowe zestawienie darmowych gier w ramach Free Play Days i tym razem znalazły się tam aż 4 tytuły do wypróbowania. Nie obyło się jednak bez haczyków.

4 nowe gry w ofercie Free Play Days i specjalne zniżki

W ubiegły weekend posiadacze subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate oraz Xbox Game Pass Core mogli ogrywać dwie gry z serii South Park, bijatykę Dragon Ball FighterZ oraz Battlefielda 2042. Wielkanocna oferta prezentuje się jeszcze lepiej, bo Microsoft przygotował dla swoich klientów Assassin’s Creed Mirage, Cyberpunka 2077, Naruto to Boruto: Shinobi Striker i popularne MMORPG – Black Desert.

W dwa ostatnie tytuły będziecie mogli grać bez ograniczeń od dziś, aż do 31 marca. W przypadku Assassin’s Creed Mirage i Cyberpunka 2077 sprawa wygląda nieco inaczej. Xbox nałożył bowiem dodatkowe ograniczenia godzinowe. W Mirage będziecie mogli zagrać przez 2 godziny, a w polskiego Cyberpunka przez 5 godzin – to niewiele, ale taki trial powinien wystarczyć, by wypróbować grę i podjąć decyzję o ewentualnym zakupie. Skoro już o zakupach mowa, to warto nadmienić, że dwa powyższe tytuły zostały obecnie przecenione:

Assassin’s Creed Mirage: 229,99 zł –> 137,99 zł

Naruto to Boruto: Shinobi Striker 92 zł –> 46 zł

Jak skorzystać z darmowego weekendu? Wystarczy na koncie z aktywną subskrypcją Xbox Game Pass Ultimate lub Xbox Game Pass Core zalogować się do Microsoft Store i wyszukać konkretny tytuł. Pojawi się przy nich kafelek z opcją pobrania bezpłatnej wersji.

Stock image from Depositphotos