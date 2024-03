Mortal Kombat puszcza oczko do fanów. Kiedyś błąd, dzisiaj ukryty smaczek

To, co kiedyś było błędem, dziś chwyta za serca fanów starych odsłon serii. Mortal Kombat puszcza oczko do fanów.

Pierwszy dodatek do Mortal Kombat 1 wylądował

W tym tygodniu w Mortal Kombat 1 pojawił się dodatek Kameo Fighter, który wprowadza przede wszystkim alternatywną wersję Johnny’ego Cage’a z innej linii czasowej — czyli Janet Cage, którą mogliśmy już kiedyś w serii spotkać. Oczywiście wraz z postacią dostaliśmy całą listę ruchów, a gracze od razu zaczęli je sprawdzać — i najciekawsze okazało się specjalne Brutality. Ruch brutalnie wykańczający przeciwnika może na pierwszy rzut oka wydawać się dość dziwny, jednak jest to nawiązanie do starej odsłony.

Dlaczego może wydawać się to dziwne? Janet Cage ma wiele ataków, które są odwzorowaniem tego, co działo się kiedyś — dla przykładu, alternatywna wersja Jahnny’ego Cage’a ma asystę przy uderzeniu podczas skoku, która pozwala jej to zrobić wiele razy i zasadniczo odtwarza kombinację bez przerwy. Jak jednak wspomniałem, najciekawsze jest Brutality; a to dlatego, że ten ruch sprawia, iż nasz przeciwnik traci trzy głowy… mimo tego, że ma tylko jedną.

Ciekawostka dla fanów

Niektórzy gracze nie do końca wiedzą o co chodzi, inni za to są zachwyceni i doceniają takie posunięcie ze strony NetherRealm Studios i Warner Bros. Games. Mortal Kombat 1 to reboot serii, który zabiera nas do uniwersum Mortal Kombat stworzonego przez Boga Ognia Liu Kanga, zapewni nowe tryby rozgrywki i nowy system walki — mimo to, kampania fabularna nigdzie się nie wybiera (i bardzo dobrze!), a nawet zapewniła dodatkowo „wersję bohaterów, jakich wcześniej nie widzieliśmy”.

W kampanii pojawiają się takie postaci jak wcześniej wspomniany Liu Kang, klasyczny dla serii Scorpion i Sub-Zero, a także Kitana, Mileena, Raiden, Kung Lao, Shang Tsung czy Johnny Cage. Poza obecnością brutalnych fatality, twórcy postanowili urozmaicić rozgrywkę o postaci Kameo — i Janet Cage jest właśnie jedną z nich.

Źródło: X (dawniej Twitter) / Reverend Terry Rice