Windows z genialną nowością. Przyda mi się w pracy

Microsoft wprowadza do systemu Windows 11 przydatną funkcję, która pozwala zmniejszyć wagę zdjęcia bez obniżania jego rozdzielczości.

Nie raz pewnie miałeś tak, że konieczna była zmiana wymiarów lub zredukowanie rozmiaru grafiki. W tym celu trzeba było otworzyć ją w Paint, zmienić wymiary i zapisać, co nie jest szczególnie uciążliwe, gdy robisz to raz na jakiś czas, lecz potrafi być czasochłonne, gdy musisz to samo wykonać z wieloma grafikami jednocześnie. Na szczęście pojawi się funkcja, która uprości ten proces.

Microsoft stopniowo udostępnia użytkownikom Windows 11 nową funkcję, która pozwala zmniejszyć rozmiar pliku obrazu bez zmiany jego rozdzielczości. Narzędzie to jest dostępne w interfejsie udostępniania (Share UI) i trafia najpierw do uczestników programu Windows Insider, a wkrótce także do wszystkich użytkowników systemu.

Microsoft wprowadza funkcję zmiany rozmiaru zdjęcia

Do tej pory, aby zmniejszyć rozmiar zdjęcia, użytkownicy musieli korzystać z narzędzi takich jak Microsoft Photos lub Paint, które jednak obniżały również rozdzielczość obrazu. Tymczasem nowa opcja w Share UI pozwala zachować oryginalne wymiary (np. 3840×2160 px), zmniejszając jedynie wagę pliku poprzez zmianę stopnia kompresji JPEG.

W oknie udostępniania pojawił się nowy przełącznik oferujący trzy poziomy kompresji:

Niski – maksymalnie zmniejsza rozmiar, ale znacząco obniża jakość,

Średni – kompromis między rozmiarem a detalami,

Wysoki – minimalna strata jakości przy niewielkiej redukcji wagi pliku.

W testach przeprowadzonych przez redakcję Windows Latest próbne zdjęcie o rozmiarze 1 MB po wybraniu opcji „Niski” ważyło zaledwie 147 KB, zachowując przy tym pełną rozdzielczość. Oczywiście, im większa kompresja, tym bardziej widoczna utrata jakości – szczególnie w przypadku zdjęć z drobnymi detalami.

Funkcja jest obecnie wdrażana etapowo. Użytkownicy programu Insider mogą już z niej korzystać, a w najbliższych tygodniach ma trafić do wszystkich użytkowników Windows 11.

