Narzędzie Windowsa na sterydach. Microsoft dopala podstawową funkcję

Nowa funkcjonalność Notatnika wywołuje mieszane uczucia. Z jednej strony to krok w stronę nowoczesnych narzędzi produktywności i integracji sztucznej inteligencji z codziennymi aplikacjami. Z drugiej pojawiają się głosy, że ingerowanie w tak podstawowe narzędzie jak Notatnik narusza jego filozofię minimalizmu i prostoty.

Microsoft rozwija swoją wizję inteligentnych narzędzi biurowych, integrując sztuczną inteligencję nawet z najbardziej minimalistycznymi aplikacjami. Najnowsza aktualizacja Notatnika w systemie Windows 11 wprowadza funkcję generowania tekstów za pomocą AI. Nowa funkcja dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów Microsoft 365, co może oznaczać koniec „czystej prostoty”, z której słynął Notatnik od dekad.

Notatnik zyskuje kolejne funkcje. To nie początek i pewnie jeszcze nie koniec

Sztuczna inteligencja w Notatniku nie jest nowością, gdyż od kilku miesięcy aplikacja oferuje funkcję „Rewrite”, pozwalającą na poprawę gramatyki, zmianę tonu wypowiedzi czy przekształcenie tekstu w bardziej profesjonalną formę. Jednak dopiero teraz, wraz z wersją 11.2504.46.0, która trafia do użytkowników w ramach programu Windows Insider, pojawiła się możliwość pełnego generowania treści od zera.

Aby uruchomić funkcję AI, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy w polu tekstowym i wybrać opcję „Write”, skorzystać z menu Copilot lub użyć skrótu Ctrl + Q. Na ekranie pojawi się interaktywne okno dialogowe, w którym użytkownik może wpisać polecenie, a Notatnik wygeneruje odpowiedź.

Nowa wersja narzędzia pozwala nie tylko na pisanie, ale też dostosowanie stylu i długości tekstu. Funkcja „Rewrite” umożliwia zmianę formatu (np. na listę, tekst biznesowy, akademicki, marketingowy czy nawet poezję) oraz tonu wypowiedzi od profesjonalnego po swobodny.

Co ciekawe, domyślna długość generowanych treści jest stosunkowo krótka, a użytkownik może ją modyfikować, wpisując nowe instrukcje lub korzystając z dodatkowych opcji edycji. To daje większą kontrolę nad tym, co tworzy sztuczna inteligencja, mimo że narzędzie wciąż pozostaje proste w obsłudze.

Microsoft jasno komunikuje, że funkcje „Write” i „Rewrite” nie są dostępne dla wszystkich. Aby z nich korzystać, użytkownik musi posiadać aktywną subskrypcję Microsoft 365 Personal lub wyższej.

