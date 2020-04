Windows Mobile – czego brakowało mi w tym systemie

Dopracowane przewijanie w pionie

Pionowy i przewijany w dół układ menu start ma tę wielką zaletę, że nawet na większym ekranie obsługa jedną ręką jest bez problemu możliwa. Jeśli coś mi przeszkadzało, to brak mechanizmu który pozwoliłby zjechać pierwszym od góry kafelkom niżej, bez potrzeby odwoływania się do głupiego dzielenia ekranu na połowę. Dlaczego nie można ich po prostu ściągnąć w dół, normalnym gestem przewijania, może po pokonaniu delikatnego oporu? Nie mam pojęcia.

Drugą rzeczą, która bardzo mi doskwierała, był brak możliwości tworzenia podziału na mniejsze grupy. Jeśli ekran startowy rozrósł się do kilkudziesięciu kafelków, odnajdywanie konkretnych aplikacji stawało się utrudnione. Taki mechanizm grupowania jest przecież w kafelkach na stacjonarnym Windowsie. Da się co prawda zrobić coś podobnego samemu, przy pomocy programów generujących „puste” kafle, ale takie rozwiązanie ma wady. Przerwy pomiędzy grupami są bardzo duże, muszą być wielkości średniego kafla, żeby wyświetlić jakiś tekst. Do tego całość jest zupełnie pasywna. Tymczasem UI Windows Mobile pozwalałoby w łatwy sposób stworzyć ekran kontekstowy, pozwalający szybko przenosić się do odpowiedniej grupy, bez konieczności długiego przewijania. Wykorzystać by trzeba wspomniany już ekran wyboru liter w widoku listy alfabetycznej, tylko zamiast pojedynczych znaków wyświetlałyby się nazwy utworzonych grup.

Więcej kafelkowych opcji

Dlaczego Windows nie pozwolił tworzyć kafli szerokości całego ekranu? Nie mam pojęcia, ale napewno niektóre Live Tiles, bazujące na wyświetlaniu wiadomości tekstowych, bardzo by na takiej możliwości zyskały. Także wertykalne kafelki byłyby porządane i umożliwiłyby tworzenie jeszcze bardziej dopracowanej siatki aplikacji.

Aplikacje – powrót do układu horyzontalnego

Z wszystkich aplikacji, z którymi miałem styczność, najprzyjemniej używało się pochodzących z Windows 8 aplikacji w układzie horyzontalnym. Nie mniej jednak, układ ten miał dwie zasadnicze wady. Po pierwsze, przy sporej grupie ekranów czasem trzeba było się namachać, żeby dojść do tego właściwego, o ile w ogóle pamiętaliśmy gdzie się on znajduje. Menu hamburgerowe nie jest tak wygodne ani zabawne, ale pozwala zobaczyć wszystkie elementy programu i szybko do nich przeskoczyć.

Także tutaj najlepszym i najbardziej intuicyjnym byłoby wykorzystanie ekranu kontekstowego. Po dłuższym przytrzymaniu nazwy ekranu na którym się znajdujemy, pojawiałby się taki właśnie ekran zawierający to, co w aplikacjach z 10-ki zawierało menu hamburgerowe. To rozwiązywało by też drugi problem aplikacji horyzontalnych, czyli dowolność w umiejscawianiu skrótu do Ustawień / Preferencji. Akurat dostęp do tej funkcji powinien być zunifikowany we wszystkich aplikacjach.