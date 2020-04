iOS chce być jak Windows Mobile. Na szczęście nie chodzi o udział w rynku.

(Prawie) perfekcyjne notyfikacje

Jak zapewne kilku czytelników kojarzy, zmieniłem ponad rok temu iPhona na Lumię 950 i stałem się pogrobowym fanem kafelków. To naprawdę zastanawiające, że wszystkie firmy od lat bezskutecznie kombinują z systemami powiadomień, a firma która wymyśliła najlepsze rozwiązanie, porzuciła swój projekt. Jeszcze dziwniejsze jest to, że nikt z wielkich tego rozwiązania nie próbował dotąd twórczo skopiować.

Być może, chodzi o to, że implementacja dokonana przez Microsoft pomimo błyskotliwości idei, od strony wykonania, pozostawiała wiele do życzenia. Interakcje kafelka z aplikacją były niedopracowane, nie było ujednoliconego sposobu konfiguracji, ograniczona też była możliwość zindywidualizowania jego wyglądu. W recenzji napisałem, że kafelkom zabrakło kogoś w stylu Steva Jobsa, który wypolerował by tę funkcję tak, aby zwykły użytkownik łatwo mógł nią zarządzać.

Apple weźmie się za kafelki

Oczywiście to nie jest tak, że dzisiejszy iOS nie próbuje nam przekazywać bieżących wiadomości. Niestety skopiowany z wczesnego Androida system powiadomień, nawet wzbogacony o grupowanie, jest z powodu dużej ich ilości kompletnie nieefektywny. Żeby z nich korzystać nie wystarczy zerknąć na telefon, trzeba przejść do odpowiedniego ekranu i tam dopiero zagłębić się w poszukiwania.

Może się to jednak zmienić, jak donosi serwis „9to5Mac” w iOS 14 ma znaleźć się funkcja o nazwie „Avocado”, która ma pozwolić na mieszanie widgetów z ikonami aplikacji na ekranie głównym. Żeby miało to jakikolwiek sens, takie widgety musiałyby mieć możliwość różnorodnego kształtowania na siatce ikon, a to oznacza, że powtórzyłyby funkcjonalność Live Tiles.

To pozwalałoby tworzyć, podobnie jak na mobilnym Windows układ różnej wielkości elementów, lepiej pasujący do preferencji użytkownika. Ważniejsze programy podawałyby pełne notyfikacje na widgecie, mniejsze informowały by tylko o liczbie nowości, tak jak iOS robi to dzisiaj. Jedyną różnicą byłoby ułożenie poziome z ekranami przewijanymi w bok, zamiast pionowego pasa z aplikacjami. Trochę podobny układ Apple stosuje już w Centrum Notyfikacji. Jeśli wygląd widgetów byłby podobny do elementów z aplikacji Home, służącej do sterowania inteligentnym domem, otrzymalibyśmy bardzo estetyczną Applowską wersję tego co znamy z Lumii.

A tak na marginesie, podobny projekt trafił już kiedyś na iOS za sprawą sceny jailbreak’owej. Nazywało się iOS Blocks, ale jak większość projektów tego typu nie wyszło poza fazę wstępnego projektu. Nie było też dopracowane ani pod kątem wizualnym ani użyteczności.

Byle nie skopiowali Androida

Czy Apple jest w stanie zrobić to lepiej niż koncern ze Seattle? Mimo braku Jobsa, myślę że tak. Jony Ive ze swoimi coraz bardziej dziwnymi pomysłami odszedł już z firmy. Sprzętowo, z modelu na model, oferta Apple coraz bardziej się poprawia. Może nastaną lepsze czasy także dla oprogramowania.

W każdym razie, dla mnie, osoby kończącej powoli i z żalem przygodę z Lumią byłoby to świetne rozwiązanie. Na dziś, porównując ekrany główne iOS i przeciętnego Androida trzeba stwierdzić, że te dwa ostatnie są po prostu prymitywne. I tak, wiem że Android ma podobną funkcjonalność, ale u niego widgety są tak dziadowskie i niespójne, że nie da się tego używać. I tutaj mam główną obawę dotyczącą tego newsa, może Apple pójdzie jednak na łatwiznę i zaczerpnie inspiracji od Google. Jeśli tak, to rozwiązanie skończy za parę lat podobnie jak 3D Touch czy Dashboard na Mac, nieużywane.

Trzeba też dodać, że pomimo odkrycia w kodzie informacji o takiej usłudze, nie jest powiedziane, że w ogóle pojawi się ona w iOS. Może to być jedno z rozważanych rozwiązań, które po testach zostanie porzucone. Byłoby szkoda, ale z drugiej strony jeśli miałaby z tego wyjść androidopodobna fuszerka, to już lepiej niech zostawią notyfikacje i widgety w obecnej formie.