Jakiś czas temu informowaliśmy was, że niedługo po wypuszczeniu Maców z procesorami Apple M1 na rynek, deweloperowi Alexandrowi Grafowi udało się, przy użyciu zmodyfikowanego programu od emulacji typu open source, postawić Windowsa na nowym sprzęcie Apple. Co prawda taka wirtualizacja (nie emulacja) napotkała pewne problemy techniczne, a zainstalowany system to beta Windows 10 dla ARM z programu Windows Insider (Microsoft oficjalnie nie dystrybuuje tej wersji systemu do sprzedaży) ale i tak najpopularniejszy OS świata radził sobie bardzo dobrze na SoC Apple. Na tyle dobrze, że ktoś postanowił to zmierzyć.

Windows lepiej radzi sobie na M1 niż na SQ2

SQ to seria procesorów od Microsoftu, które napędzają najnowsze komputery z serii Surface. W zeszłorocznym Surface X mieliśmy SQ1, w tegorocznym – SQ2. Problem polega na tym, że ceny tych komputerów zaczynają się w granicach 8 tys. złotych a, jak się okazało, wcale nie są najlepsze w tym, co ma być ich podstawowym zadaniem – uruchamianie systemu Windows. W teorii Microsoft mając pod kontrolą hardware i software powinien z SQ2 wycisnąć maksymalną wydajność, sprawiając, że Windows będzie na tej platformie nie do pobicia. Tymczasem benchmark odpalony na Surface Pro X i na wirtualizacji pokazuje co innego. Na komputerze Microsoftu Geekbench 5 pokazuje ok. 800 punktów dla jednego rdzenia i 3000 dla wielu. Tymczasem wirtualna maszyna na M1 zdołała w nim osiągnąć 1300 i 5400 punktów.