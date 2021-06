Windows 11 wygląda na piękny i bezsensowny problem Microsoftu

Ewidentnie widać, że Microsoft skorzystał z gotowego i porzuconego projektu o nazwie Windows 10X, który miał być (kolejną) dedykowaną odsłoną okienek dla urządzeń z ekranami dotykowymi. Ostatecznie zrezygnowano z niego, co chyba nikogo nie zdziwiło, a teraz wróci pod nową nazwą i najwyraźniej w roli następcy dla Windows 10. Problem w tym, że obecnie jedenastka prezentuje się jak kolejny niedopracowany produkt, który będzie poprawiany i łatany latami przez Microsoft, bo nawet jeśli w przypadku przecieków mamy do czynienia z wczesną wersją testową Windows 11, to nie jestem w stanie uwierzyć, że do 24 czerwca (prezentacja) czy nawet do jesieni (domniemana data udostępnienia finalnej wersji) firma zdoła wszystko dopiąć na ostatni guzik.

Głównym problemem Windows 11 zdaje się być to, że po wycięciu części funkcji, skrótów lub uproszczeniu kilku rozwiązań z myślą o ekranach dotykowych, Microsoft nie przywrócił ich w systemie mającym trafić na zwykłe laptopy i pecety. Jest tego zbyt dużo, bym mógł czystym sumieniem napisać, że to tylko kwestia czasu, by doprowadzić Windows 11 do ładu. Wykastrowanie systemu z kilku podstawowych skrótów dla bardziej zaawansowanych użytkowników, pozostałości po poprzednich kilku wersjach Windowsa oraz szlifowany w pośpiechu interfejs, by większość elementów wyglądała na nowe nie napawa mnie optymizmem.

Tak będzie wyglądał Windows 11? Są pierwsze screenshoty

Accelerators: gone (Win+X+A to launch admin cmd for example)

Ability to run task manager from taskbar right click: gone

Changing powershell to cmd in Win+X: checkbox removed from UI

What a nice series of middle fingers to intermediate & above users

— Albacore (@thebookisclosed) June 15, 2021