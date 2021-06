Windows 10 umrze w 2025. To tyle, jeżeli chodzi o „ostatniego Windowsa”

Co nastąpi po tej dacie? Nic nie wiadomo na pewno – można się tylko domyślać. Jeżeli wierzyć informacjom płynącym z Microsoftu, to czeka nas jakaś duża aktualizacja zrywająca z planem wydawniczym Windowsa 10. Co to będzie – zobaczymy. Możę Windows 11, może po prostu „Windows”. Myślę, że ważniejszą informacją będzie to, jak Microsoft ma zamiar dystrybuować swoje oprogramowanie.

Zmieni się wszystko, czyli nic

Dziś, tak jak kiedyś, nowa licencja na Windows swoje kosztuje. Jeżeli jednak ktoś ma już swoją kopie, to aktualizację do kolejnych wersji (jak 21H1) są darmowe. I tutaj myślę, że nic się nie zmieni – kolejna wersja Windowsa również będzie dostarczona nam za darmo. W przeciwnym razie zdecydowało by się na nią bardzo mało ludzi. Istotne jest natomiast pytanie, jak Microsoft rozwiąże problem kompatybilności systemu z tysiącem istniejących konfiguracji. W przypadku XP, Visty czy 7 za to, by system dobrze działał z hardware’m odpowiedzialni byli albo sami użytkownicy, albo też producenci sprzętu (głównie laptopów). Dystrybucja oprogramowania przez sieć nakłada ten obowiązek na sam Microsoft. Gdybym miał się spodziewać, jakie zmiany zajdą w kolejnej inkarnacji systemu, to strzelałbym, że firma z Redmond będzie bardziej wybredna odnośnie tego, na jakim sprzęcie rzekomy „Windows 11” miałby być zainstalowany. Byłaby to zmiana na lepsze, ponieważ wymagałaby mniej testów (a więc byłyby one dokładniejsze). W takim układzie – kto ma kompatybilny sprzęt dostałby dobrze działającą 11, a kto nie – nie musiałby się martwić, że zepsuje mu ona komputer.