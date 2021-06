10 rzeczy, których oczekuję od Windowsa 11

Nowoczesny design eksploratora

To wręcz niewiarygodne, że od ponad 5 lat Microsoft nie jest w stanie zmienić wyglądu Eksploratora Windows, by uczynić go nowoczesnym. Projektów i konceptów jest w Sieci co nie miara, więc jeśli firmie brakuje inspiracji, to w tej kwestii użytkownicy nie zawiedli. Przeniesienie tego do prawdziwego środowiska nie byłoby oczywiście super łatwym zadaniem, ale powtórzę się: czy ponad 5 lat to nadal było za mało czasu? Być może Windows 11* to zmieni.

Porządek z Live tiles (Aktywne kafelki)

Zapoczątkowany w Windows 8 projekt nie przyjął się zbyt szeroko. Live Tiles, które znakomicie sprawdzały się na urządzeniach mobilnych Windows Phone/Windows 10 Mobile, na komputerach nie są tak użyteczne, pomijając fakt, jak niewiele aplikacji w ogóle je oferuje. Wciąż lubię zerkać na prognozę pogody, kalendarz czy listę zadań bezpośrednio w Menu Start, ale w przypadku innych aplikacji trudno byłoby znaleźć dla aktywnych kafelków sensowne zastosowanie. Co więcej, odświeżające się samoczynnie kafelki niejednokrotnie całkowicie zmieniają wygląd, więc zdarzało mi się nawet nie zauważać skrótów do Spotify czy Netfliksa. A taką sytuację trudno nazwać udogodnieniem…

Microsoft miewa super pomysły. Takiej wizji potrzebuje nowy Windows