Microsoft miewa super pomysły. Takiej wizji potrzebuje nowy Windows

Wczorajsza zapowiedź z ust Satya Nadelli, CEO Microsoftu, rozbudziła nadzieje użytkowników na solidną premierę w najbliższym czasie. Zazwyczaj, to właśnie konferencja Build była miejscem, gdzie poznawaliśmy plany Microsoftu na rozwój okienek, ale tym razem nie poświęcono im zbyt wiele uwagi, ponieważ wkrótce firma ma zorganizować dedykowane systemowi Windows wydarzenie, na którym zobaczym nową generację systemu Windows. Głowimy się, co to może oznaczać i dlaczego Microsoft nie odnosi się do niej używając nazwy Windows 10, ale do oficjalnego ogłoszenia nie jesteśmy w stanie niczego przewidzieć.

Nadchodzi nowa generacja Windowsa. Czy to koniec Windows 10?

Windows Longhon i współpraca online na miarę 2021 roku