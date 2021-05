Nadchodzi nowa generacja Windowsa. Czy to koniec Windows 10?

Szef Microsoftu powiedział, że Microsoft pracuje nad jedną z największych aktualizacji dla Windowsa w ciągu ostatniej dekady. Z Windows 10 korzysta dziś 1,3 miliarda osób i jest to platforma, która łączy w sobie narzędzia dla deweloperów i do współpracy. Zaznaczono też, że użytkownicy mogą swobodnie wybierać sprzęt z jakiego będą korzystać i używać na nim nie tylko Windowsa, ale także Linuksa. Kolejna wypowiedź zasługuje na cytat:

„Wkrótce udostępnimy jedną z najważniejszych aktualizacji systemu Windows w ciagu ostatniej dekady, aby otworzyć większe możliwości ekonomiczne dla programistów i twórców. Używałem go na własnym sprzęcie w ciągu ostatnich kilku miesięcy i jestem niesamowicie podekscytowany następną generacją systemu Windows”

Microsoft chce, żebyśmy używali programu Teams także poza szkołą i pracą

Aplikacje z Linkusa uruchamiane na Windows 10

Satya Nadella odnosi się więc do nadchodzącej aktualizacji podobnie jak Panos Panay pracujący w Microsoft jako Chief Product Officer, określając ją „nową generacją systemu Windows”. Czy pominięcie dziesiątki w nazwie wynika z tego, że Microsoft nie przywiązuje już do tego określenia większej wagi, czy może czeka nas historyczny moment, w którym porzucona zostanie numeracja i w sytuacji, gdy Windows jest usługą, to zbędne okażą się tego rodzaju określenia jego wersji?

Rywal MacBooka Air potrzebuje więcej Microsoftu w Microsofcie

Niektórzy uważają, że wpływ na taką decyzję będzie też mieć dodanie wsparcia w Windows 10 dla GUI (interfejsu graficznego) w aplikacjach z Linuksa. Taka funkcja ma umożliwić programistom uruchamianie ulubionych narzędzi, narzędzi i aplikacji z systemu Linux bezpośrednio w systemie Windows 10.