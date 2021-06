Tak ma wyglądać Windows 11

Windows 10 kreowany był na system, który będzie tylko ewoluował. Jeszcze kilka miesięcy temu nic nie zapowiadało radykalnych zmian, a raczej osobny system dla urządzeń przenośnych – Windows 10 X. Teraz okazuje się, że wersja 10 X nigdy nie ujrzy światła dziennego, za to dostaniemy wszyscy nowy system – Windows 11. O zmianach „pod maską” dowiemy się nieco więcej prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, gdy będzie miała miejsce oficjalna prezentacja, ale już teraz mamy przecieki dotyczące jego wyglądu. Pierwsze screenshoty pojawiły się na chińskim portalu społecznościowym Baidu. Zmiany są widoczne gołym okiem i wygląda na to, że bazują nieco na tym czego oczekiwaliśmy w Windows 10 X, przyprawione zmianami planowanymi dla aktualizacji Sun Valley.

Pierwsza istotna zmiana to przesunięcie menu Start na środek paska zadań, wraz z aplikacjami, które są do niego przypięte. Zniknęły też kafelki w menu Start, a zamiast nich mamy przezroczyste ikony. Co ciekawe obok paska stanu nie ma najnowszego dodatki dla Windows 10, czyli prognozy pogody. Istnieje oczywiście szansa, że prezentowany powyżej i poniżej screenshot to tylko nieźle przygotowana podróbka stworzona przez kogoś w programie graficznym. Mimo wszystko ta wizualizacja może mieć nieco wspólnego z prawdą.

Zdaje się to potwierdzać powyższy obrazek, na którym widać, że mamy do czynienia z systemem Windows 11 Pro w wersji deweloperskiej. Radykalnych zmian względem Windows 10 nie ma, nie licząc oczywiście faktu, że pierwszy raz w historii menu Start wylądowało w bardzo nietypowym miejscu. Jest też nowa grafika, zamiast trapezoidalnych okienek, mamy cztery symetryczne kwadraty. Więcej szczegółów z pewnością poznamy w przyszłym tygodniu, prezentacja planowana jest na 24 czerwca o 17:00 czasu polskiego.