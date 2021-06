Te smartfony dostaną HarmonyOS. Sprawdź, czy Twój Huawei jest na liście

Usługi Google za HarmonyOS. Czy warto?

Jak widać, Huawei zamierza być dosyć szczodry i w przypadku telefonów, HarmonyOS dostaną także starsze smartfony, jak chociażby seria Mate 10. Te telefony jednak bardzo dobrze póki co radzą sobie na systemie Android i nie jestem przekonany, czy ktokolwiek będzie chciał zmieniać z własnej woli system z usługami Google na system bez nich. Poza tym – jestem bardzo ciekawy, czy jeżeli komuś taka zmiana nie przypadnie do gustu, to czy będzie mógł wrócić z powrotem do Androida. Przekonamy się o tym niedługo, ponieważ pierwsze modele (na początek Mate 40) od dziś mogą już pobierać aktualizacje. Jeżeli nasz smartfon jest na liści i chcemy zainstalować HarmonyOS nieco szybciej, musimy zgłosić taką chęć do Huawei poprzez aplikację „My Huawei”. Jestem bardzo ciekawy, czy za, dajmy na to rok, HarmonyOS zdobędzie poza Chinami jakikolwiek znaczący procent użytkowników, czy też podzieli los chociażby FirefoxOS. Jestem też ciekawy, jak bardzo w rzeczywistości jest to Android z pelerynką i ilu producentów sprzętów rzeczywiście zdecyduje się na udział w projekcie „SuperDevice”.

Coś czuje, że wypuszczenie systemu znowu skieruje nieco marketingowego światła na Huawei. Pytanie – czy firma będzie w stanie na tym zbudować cokolwiek trwałego.