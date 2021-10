Windows 11 - oficjalna premiera już dziś!

W nowym systemie Windows 11 Microsoft pokłada wiele nadziei. Sporo nowości, trochę klasyki i... kontrowersji, które towarzyszyły oprogramowaniu od pierwszych wersji podglądowych. Pierwszymi wrażeniami z użytkowania Windows 11 dzielił się z Wami Konrad, sporo dyskusji na temat nowego Windowsa toczyło się także w komentarzach do rozmaitych wpisów. Ale dziś już nie beta, nie podgląd, nie test. Windows 11 oficjalnie startuje i trafia w ręce wszystkich użytkowników!

Windows 11 - premiera. Już teraz możecie zaktualizować swój system do najnowszej wersji

Dziś wielki dzień dla wszystkich miłośników systemowych rozwiązań Microsoftu. Jak czytamy w oficjalnej wiadomości praoswej - to dziś, w każdej strefie czasowej na świecie, system Windows 11 będzie trafiał do użytkowników W10 z kwalifikującymi się komputerami w formie aktualizacji. Ponadto od dziś w sklepach można znaleźć już pierwsze modele komputerów z preinstalowanym systemem Windows 11.

System Windows stanowi siłę napędową innowacji. To platforma, na której każdy może tworzyć. To również miejsce, które umożliwia miliardowi ludzi wykonywanie pracy, realizowanie marzeń i łączenie się z bliskimi.

Interfejs użytkownika Windows 11 przybliża Cię do tego, co kochasz, pozwala Ci tworzyć i pobudza Twoją kreatywność. Windows 11 daje poczucie spokoju i otwartości. Daje Ci miejsce, w którym czujesz się jak w domu. Jest bezpieczny, a wszystko zostało zaprojektowane tak, aby skupiać się wokół Ciebie.

Zacznij używać nowego systemu, aby w pełni zrozumieć jego magię. Wspaniała grafika, dźwięki i animacje Windows 11 w połączeniu z innowacyjnym sprzętem naszych partnerów i linii Surface zapewniają wrażenia, jakich nie dostarcza nikt inny.

Jak wspomniałem - redakcyjni koledzy korzystają już z Windowsa 11 od kilku tygodni. O tym co się zmieniło, jak działa, co zachwyca - a co niekoniecznie, opowiadał też Konrad w wideo na AntywebTV:

Skąd wziąć Windows 11?

Jeżeli chcielibyście skorzystać z najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu i zastanawiacie się skąd go wziąć - to ścieżek jest kilka. Wspomniany już zakup nowego komputera z preinstalowanym systemem Windows 11 — choć to opcja dla wszystkich, którzy planują większe inwestycje. Warto jednak pamiętać o opcji, jaką jest bezpłatna aktualizacja dla Windows 10. Warto mieć jednak na uwadze to, że nie każdy komputer się do tego kwalifikuje - jeżeli chcecie być pewni, że możecie liczyć na taką opcję, skorzystajcie z aplikacji PC Health Check. Jeżeli tak, to przeskok na nowy system będzie dla Was kwestią raptem kilku kliknięć i... oczekiwania na instalację nowości. Ostatnią z opcji jest po prostu zakup nowej wersji systemu.

Microsoft poleca zestaw nowych komputerów, na których można cieszyć się Windowsem 11

W wiadomości prasowej dotyczącej startu nowego systemu operacyjnego, Microsoft poleca też kilka nowych komputerów, na których można się komfortowo cieszyć z dobrodziejstw nowego systemu:

Przyjazny środowisku Acer Aspire Vero zawiera plastik z poużytkowego recyklingu w całej obudowie i klawiaturze, opakowanie w 100% nadające się do recyklingu oraz procesor Intel Core i7.

ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED, potężny laptop, który poradzi sobie ze złożonymi modelami CAD, projektowaniem produktów 3D lub edycją wideo w wysokiej rozdzielczości.

HP ENVY 34 All-in-One Desktop PC został stworzony dla twórców przez twórców, z niesamowitym, ultraszerokim ekranem 5K, który ożywia układy Snap Layouts systemu Windows 11, aby wygodnie wyświetlać wiele aplikacji obok siebie. Komputer posiada także pierwszą na świecie odłączaną kamerą magnetyczną z 16-megapikselową technologią binningu (binowania przestrzennego), ułatwiając współpracę.

Lenovo Yoga Slim 7 Carbon oferuje również Wi-Fi 6 i kamerę na podczerwień (IR) z elektrycznym włącznikiem migawki, dzięki czemu z funkcji Windows Hello możesz korzystać bez użycia rąk.

Surface Laptop Studio, czyli świeże spojrzenie na naszego potężnego laptopa. Posiada m.in. nowy ultra-trwały zawias Dynamic Woven, który ułatwia przechodzenie do różnych trybów pracy.

