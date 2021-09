Menu Start w Windows 11 to obszar naprawdę kontrowersyjny - z jednej strony i pasek zadań i samo menu doczekały się odświeżenia, ale nie wszystko poszło po myśli użytkowników. A przecież te narzędzia mają być właśnie dla nich. Jeśli lubicie tematy "soft-retro"... być może to propozycja dla Was.

Najpierw jednak słowo dłuższego wstępu. Windows 11 jest systemem ciekawym, z mnóstwem istotnych zmian, ale w niektórych punktach czuć... swego rodzaju oderwanie od rzeczywistości Microsoftu. Na czym to polega? Chociażby na tym, że pasek zadań jest przyspawany do dołu ekranu. Ja uwielbiałem trzymać go na górze - odpowiadało mi to umiejscowienie i przyzwyczajenie się do paska zadań na dole odrobinę trwało. Nie jestem też fanem nowego Menu Start: właściwie rzadko z niego korzystam. Najczęściej uruchamiam je po to, aby... wywołać aplikację z klawiatury, wpisując jej nazwę w wyszukiwarkę i wciskając ENTER.

I nic poza tym - nie buszuję tam w poszukiwaniu plików, nie zamykam komputera, nie wprowadzam go w tym miejscu w tryb uśpienia. Menu Start na nową modłę nie porywa mnie nawet bardziej niż to z Windows 10. Sądząc po nastrojach niektórych użytkowników, fajny byłby powrót do starego dobrego układu z Windows 7. Nie przeczę - było w tym coś dobrego: właśnie taki porządek można zaprowadzić sobie w "jedenastce" jak chodzi o Menu Start.

Stardock Start11. Aplikacja, która przeorganizuje Ci Menu Start

Stardock od wielu lat jest znany z tego, że produkuje oprogramowanie zmieniające wygląd systemów Windows. W ofercie Stardock jest centralny program do obsługi motywów oraz satelickich programów do modyfikacji "wystroju" systemu operacyjnego. Jeśli mam być szczery, to zmiany w bardzo istotnym zakresie akurat nie trafiają do mnie: bardziej cenię sobie wnoszące coś konkretnego modyfikacje. I gdybyście mogli przywrócić sobie wygląd Menu Start z Windows 7 - co byście powiedzieli? Start11 od Stardock pozwala na to, a także na sporo opcji personalizowania Menu Start. Można zmienić jego motyw, można zmodyfikować niektóre zmienne (na przykład brak ikon). Czy to działa? Działa.

Możliwe jest nawet zmienienie tego, co dokładnie wyświetla Menu Start. Czy będą to ostatnie programy, a może chcesz ukryć awatar użytkownika - tak, aby nie wprowadzać "udziwnień" do całości. Wszystko celem zaspokojenia potrzeb osoby wykorzystującej program. Start11 to właściwie całościowa zmiana Menu Start: ale przecież o to chodzi. Tyle, że ten program nie rozwiązuje pewnych palących kwestii. Dodatkowo, implikuje kolejne problemy w niektórych przypadkach. Pewna grupa użytkowników może być zwyczajnie niezadowolona z tego, jak działa Start11.

Pierwsza rzecz: wiem, że to jest trudno uzyskać i Start11 niejako "nadpisuje" typowe zachowanie przycisku "Start" i dokłada do tego generowane przez siebie Menu. Start11 doprowadza do tego, że to systemowe nie "odpala się" w ogóle. Natomiast uruchamiane jest to, które zaszyte jest w programie - nakładce. Niemożliwe jest zatem doprowadzenie do sytuacji, w której pasek zadań można przenieść na górę lub nawet na boczne krawędzie. Gdyby Start11 byłby w stanie tego dokonać, byłby to killer za który wielu by dopłaciło. Dlaczego to istotne, że wspominam o możliwym dopłacaniu? To wyjaśnię już za chwileczkę.

Druga rzecz: Start11 jest problematyczny w połączeniu z dwoma monitorami. Zwyczajnie, gdy chcecie go użyć na dodatkowym monitorze - albo nie uruchomi się menu ze Start11, albo nie włączy się... nic. Prawdopodobnie jest to jakaś trudność dla tego programu wynikająca z zakodowania zachowania Menu Start w systemie Windows. I pytanie - czy jest to tylko niedopatrzenie, a może problem jest dużo poważniejszy i być może - do naprawienia w kolejnych wersjach produktu. Tak czy siak, osoby korzystające z kilku ekranów mogą być ze Start11 niezadowolone.

Jest jeszcze jedna trudność

Za dobre oprogramowanie warto jest dopłacić. Pytanie, czy Stardock Start11 jest programem, który zmienia w systemie tyle, by płacić za niego (jednorazowo) 26 złotych. Tę ocenę pozostawiam głównie Wam - jednak w mojej ocenie... absolutnie nie. Zakładam jednak, że wśród Was mogą znaleźć się maniacy "tweaków" do systemów Windows oraz użytkownicy tęskniący za Menu Start działającym jak w Windows 7.

Możecie jednak pobrać wersję trial, która dostępna jest na zewnętrznych serwerach tutaj (Softpedia)