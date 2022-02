Do Windowsa 11 zmierzają naklejki na tapetę na pulpicie, możliwość ukrycia paska zadań w trybie tabletowym oraz nowości w Ustawieniach. Wszystkie funkcje zostały znalezione zaledwie kilka dni po tym, jak Microsoft ogłosił, że będzie testował nowe możliwości. Za znaleziska odpowiedzialne jest konto Albacore na Twitterze, na którym stale pojawiają się podobne doniesienia. Chociaż Microsoft oficjalnie nie ogłosił tych nowości, to wszystko wskazuje na to, że kwestią czasu jest dodanie wymienionych funkcji.

Naklejki na tapecie w Windows 11

Pierwszą nowością są wspomniane naklejki na tapetę. Będzie to nowe narzędzie personalizacji w Windowsie 11. Funkcja będzie działać pod warunkiem, że nie będziemy korzystać z pokazu slajdów, użyjemy wypełnienia ekranu oraz będziemy korzystać tylko z jednego monitora. Te “wymogi” nie napawają specjalnie optymizmem, jednak bardzo możliwe, że jeszcze się to zmieni - w końcu to dopiero testy całkowicie nowej funkcji.

Warto zaznaczyć, że naklejki należą do tapety, nie do pulpitu. Funkcja pozwoli na dodatkowe dostosowanie pulpitu do swoich potrzeb - na ten moment jednak nie jest pewne, czy naklejki będą funkcjonalne jak widżety, czy będą odpowiadać wyłącznie za aspekt wizualny. Co ważne, administrator systemu będzie mógł wyłączyć naklejki w każdej chwili.

twitter.com/thebookisclosed

Windows 11 korzysta z zasad dotyczących edukacji. Microsoft udostępnia obecnie system Windows 11 SE na nowych, tanich laptopach dla uczniów oraz studentów i jest zoptymalizowany w taki sposób, aby aplikacje zawsze uruchamiały się w trybie pełnoekranowym na jednym monitorze. Niewykluczone zatem, że nowa funkcja naklejek będzie częścią systemu Windows 11 SE lub podstawowej wersji oprogramowania.

Tryb tabletowy

Albacore odkryło również funkcję, która pojawi się w powracającym trybie tabletowym w Windowsie 11. W systemie pojawiło się nowe ustawienie paska zadań, które zostanie oznaczone jako „Automatycznie ukryj pasek zadań podczas używania urządzenia jako tabletu”. Tryb tabletowy ma być rozwijany w przypadku najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu. Firma planowała wprowadzenie między innymi możliwość sterowania gestami do swojego finalnie anulowanego projektu Windows 10X i na dwuekranowe tablety - niewykluczone, że wszystko powróci w “jedenastce”.

Nowości w Ustawieniach - oszczędzanie energii i priorytety powiadomień

Albacore znalazło również nowości w Ustawieniach. Pojawiła się zakładka poświęcona oszczędzaniu i lepszemu zużyciu energii oraz świadomości recyklingu urządzeń. Dodatkowo, Focus Assist zamienił się w Focus, oraz użytkownicy otrzymają opcję planowania cichego trybu Outlooka. Kwestia priorytetów powiadomień nie jest już ukryta w interfejsie użytkownika, co powinno zdecydowanie ułatwić znalezienie tej opcji.

twitter.com/thebookisclosed

Warto zaznaczyć, że funkcje nie są dostępne we wszystkich wersjach testowych Windowsa 11. Firma przyznała, że entuzjaści systemu Windows, tacy jak Albacore, „odkryli, że niektóre funkcje są celowo wyłączone” w najnowszych testowych wersjach systemu. Microsoft twierdzi, że „będzie komunikować tylko o funkcjach, które celowo umożliwiają testerom”.

Chociaż Windows 11 do tej pory w większości spełnia oczekiwania użytkowników, niektórych też irytuje - w tym Krzysztofa Rojka, który niedawno podzielił się swoimi wrażeniami dotyczącymi deweloperskiej wersji Windowsa 11, następnie opisując, jak przyjemny okazał się powrót do kilkuletniego już Windowsa 10. Jakie system zrobił na Was wrażenie i czy opisane nowości zachęcą Was do przeprowadzenia aktualizacji?